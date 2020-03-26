Euro
7.09
Dolar
6.48
BIST 100
89,499.40
Altın
1,604.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Haksız fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira para cezası uygulandı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandı." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 26.03.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Haksız fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira para cezası uygulandı

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "28 Şubat-25 Mart döneminde maske, kolonya, gıda gibi ürünlerin fiyatlarıyla ilgili 6 bin 448 firma ve 13 bin 280 ürünü denetledik." dedi.

Pekcan, ürünlerde fahiş fiyat artışıyla ilgili olarak, "Reklam Kurulunun son toplantısında 189 firmaya 9 milyon 147 bin 31 lira para cezası verilmesi kararlaştırıldı." diye konuştu.

198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası

Bakan Pekcan, "Reklam Kurulunun bu ay yaptığı 2 toplantıda, haksız fiyat artışı nedeniyle 198 firmaya toplam 10 milyon 90 bin 60 lira para cezası uygulandı." ifadelerini kullandı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 471 bini geçti
Türkiye genelinde koronavirüs nedeniyle 110 fuar ertelendi
İran'da koronavirüsle mücadelede başarısızlığın nedenleri
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Uzmanından çocukların ruh sağlığını koronavirüs etkisinden koruma önerileri

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Pekcan: Haksız fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira para cezası uygulandı

Ticaret Bakanı Pekcan: Haksız fiyat artışı yapan 198 firmaya 10 milyon lira para cezası uygulandı

İstanbul'da jandarmadan yolcu otobüslerinde koronavirüs denetimi

Ticaret Bakanı Pekcan: Solunum cihazlarının ihracatı ön izne bağlandı

Irak ile ticaret 'temassız' sürdürülüyor

Irak ile ticaret 'temassız' sürdürülüyor
Bakan Pekcan'dan maske ve solunum cihazı için önemli açıklama

Bakan Pekcan'dan maske ve solunum cihazı için önemli açıklama
Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar dron ile denetlendi

Sokağa çıkması kısıtlanan vatandaşlar dron ile denetlendi