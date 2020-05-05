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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların Türkiye'ye giriş işlemleri başladı

Ticaret Bakanı Pekcan, Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak, Türkiye'ye giriş işlemlerinin başladığını bildirdi.

Mehtap Yılmaz Özdemir   | 05.05.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tırların Türkiye'ye giriş işlemleri başladı

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecindeki tedbirler kapsamında geçici olarak girişlere kapatılan Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerinin mağduriyetini giderdiklerini bildirdi.

Pekcan, "Bu sabah itibarıyla Gürbulak Sınır Kapısı'nda bekleyen 280 tırın, karantina ve sağlık tedbirleri alınarak ülkemize giriş işlemleri başladı." ifadesini kullandı.

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