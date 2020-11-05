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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Garanti belgeleri ve servis fişleri elektronik ortamda sunulabilecek

Ticaret Bakanı Pekcan, "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek." dedi.

Göksel Yıldırım   | 05.11.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Garanti belgeleri ve servis fişleri elektronik ortamda sunulabilecek Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kağıt üzerinde tüketicilere verilmesi zorunlu garanti belgeleri ve servis fişleri artık elektronik ortamda sunulabilecek." dedi.

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