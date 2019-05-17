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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Beklentimiz ABD ile ikili ticaretin önündeki engellerin kalkması

Ticaret Bakanı Pekcan, ABD'nin Türkiye'den yaptığı çelik ithalatında vergileri indirmesinin olumlu olduğunu belirterek, "Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 17.05.2019
Ticaret Bakanı Pekcan: Beklentimiz ABD ile ikili ticaretin önündeki engellerin kalkması

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye olarak küresel ticarette adil, sürdürülebilir ve kural bazlı bir sistemden yana olduklarını bildirdi. 

ABD'nin Türkiye'den yapılan çelik ithalatında vergileri yüzde 50'den yüzde 25'e indirmesinin olumlu olduğunu vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Türkiye'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefiyle çelişmektedir. ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engeller sadece Türk firmalarını değil, ABD firmalarını da etkilemektedir. Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz."

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