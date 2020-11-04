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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tüm zamanların rekor işlem sayısına ulaşıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, "Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçti, tüm zamanların rekor işlem sayısına ulaşıldı." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 04.11.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tüm zamanların rekor işlem sayısına ulaşıldı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Ankara
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Avrupa'ya açılan Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala'da toplam tır giriş-çıkışı ekimde 100 bini geçti, tüm zamanların rekor işlem sayısına ulaşıldı"

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