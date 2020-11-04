Euro
9.92
Dolar
8.45
BIST 100
1,168.19
Altın
1,910.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır geçiş rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan, ekim ayında, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala'da 100 bini aşkın tır giriş-çıkışının gerçekleştiğini, böylece tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldığını bildirdi.

Merve Özlem Çakır   | 04.11.2020
Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır geçiş rekoru kırıldı Fotoğraf: Cihan Demirci/AA

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ticaretin kolaylaştırılması kapsamında tır geçişlerinin daha hızlı ve verimli gerçekleştirilmesi amacıyla aldıkları tedbirler, yaptıkları modernizasyon çalışmaları, fiziksel ve sistemsel düzenlemeler ve Tek Durak Sistemi ile sınır kapılarında beklemelerin önüne geçtiklerini ifade etti.

Son haftalarda ihracattaki belirgin yükselişin Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarında tır işlemlerine de yansıdığına dikkati çeken Pekcan, "Bu kapsamda ekim ayında ülkemizin Avrupa'ya açılan sınır kapılarından Kapıkule'de 70 bin 694, Hamzabeyli'de 26 bin 74, İpsala'da 8 bin 700 olmak üzere, toplam tır giriş-çıkış sayımız 100 bini geçti ve tüm zamanların en yüksek işlem sayısına ulaşıldı." bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa’da 10 kişiden 7’si salgınla mücadelede Macron yönetimine güvenmiyor
81 ili kapsayan 'koronavirüs' genelgesi ile ek tedbirler alındı
İran'da son 24 saatte 419 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
İstanbul İl Hıfzıssıhha Meclisi, Kovid-19'a ilişkin mesai düzenlemesi için toplandı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı aylar sonra ilk kez düşüşte

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır geçiş rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Pekcan: Avrupa'ya açılan sınır kapılarında tır geçiş rekoru kırıldı

Bakan Pekcan: Türkiye bugüne kadarki en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı

Ticaret Bakanı Pekcan: Pandemiyi daha dirençli küresel değer zincirleri tasarlamak için bir fırsat olarak görmeliyiz

'Yılın ahisi' seçilen 42 yıllık tandır ustası mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor

'Yılın ahisi' seçilen 42 yıllık tandır ustası mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor
Ticaret Bakanı Pekcan’dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı

Ticaret Bakanı Pekcan’dan çelik konusunda ülkelere iş birliği çağrısı
Türk ürünleri 'lojistik merkezleri' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak

Türk ürünleri 'lojistik merkezleri' ile dünya pazarlarına daha kolay ulaşacak