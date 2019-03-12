Ticaret Bakanı Pekcan: Amacım gümrüklerin dijitalleşip şeffaf hale gelmesidir
Ticaret Bakanı Pekcan, "Amacım, gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşip şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu yönde atılmış ciddi adımlarımız var." dedi.
Kocaeli
Başiskele ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"nda konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselmek için daha fazla katma değerli ürün ihraç etmeleri gerektiğini söyledi.
Bunun için de rekabetçi oldukları alanlarda tasarım ve markaya daha fazla önem verdiklerini ifade eden Pekcan, bu konuları desteklediklerini kaydetti.
Bakan Pekcan, iç ve dış ticaret gümrüklerinde dijitalleşmeye önem verdiklerini dile getirerek, "Ülkemizde yüksek teknoloji ürün ihracatı yüzde 3-4 oranında. Bakanlık olarak amacımız bunu daha yukarılara çekebilmek. Bu doğrultuda Kocaeli'den beklentimiz fazla." diye konuştu.
Bakanlık olarak kısa dönemde yaptıkları çalışmaları katılımcılara aktaran Pekcan, mevcut olmadıkları pazar ve ülkelerde daha fazla yer alabilmek için yeni yol haritaları çıkardıklarını bildirdi.
"İhracatçı olunması için her türlü desteği veriyoruz"
Bakan Pekcan, bakanlıklarının güzel ihracat destekleri bulunduğunu ancak sistemin biraz karmaşık olduğunu anlatarak, bunun için basit bir sistem geliştirdiklerini söyledi.
"35 yeni ülkede ve bölgede Türk ticaret merkezleri kurmayı hedefliyoruz." diyen Pekcan, "Bu Türk ticaret merkezlerinin de daha çok sektörel, lokal ve talep odaklı olmasına özen gösteriyoruz. KOBİ'mize, esnafımıza ve sanatkarımıza da ihracatçı olmaları yönünde her türlü desteği veriyoruz. Özellikle esnaf ve sanatkarımıza yönelik pazara giriş ve markalaşma eğitimleri veriyoruz. E-ticaret ve e-ihracat eğitimleri vererek dünyada yaygınlaşmakta olan e-ticaretten Türkiye'nin daha fazla pay alması için çaba sarf ediyoruz." ifadesini kullandı.
Pekcan, Türk Eximbank'ın, Türkiye ihracat kredilerinin yüzde 53'ünü tek başına verdiğini belirterek, 100 dolarlık ihracatın yüzde 26'sını desteklediğini kaydetti. 2019 yılında da bu oranı yüzde 27-28'e çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Pekcan, 44,2 milyar dolarlık verdiği desteği de 2019 yılında 48,4 milyar dolara çıkaracaklarını kaydetti.
"Online teminat mektubunu sisteme alabildik"
Pekcan, dijitalleşme ve gümrük kapılarıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:
"Benim amacım, gümrüklerin tam kağıtsız ortamda dijitalleşip şeffaf gümrük haline gelmesidir. Bu yönde atılmış ciddi adımlarımız var. Değişik projelerimiz var ama bunların hepsi tek başına bakanlığımız uhdesinde değil. Sağlık, çevre, tarım ve içişleri bakanlıklarının onayından geçen uygulamalar var. İthalatta, ihracatta dolayısıyla biz diğer bakanlıklarla koordine içinde bunların online olarak sistemden takip edilmesi üzerine bir program üzerinde çalışıyoruz. En kısa zamanda da bunu tamamlamak nasip olur. Gümrüklerden teminat mektuplarınızın iadesi konusunda zorluk çekiyordunuz. Bankaya götürseniz banka bize geri gönderiyordu, 'Bu doğru mu? Sahte mi' diye. Online teminat mektubunu, hazine ve maliye ile ortak çalışarak sisteme alabildik, Bundan böyle gümrüklerde teminat mektubunuz iade edildiği anda o bankanın sisteminden de düşecek ve siz, 3 gün için ilave 3 aylık daha komisyon ödemek zorunda kalmayacaksınız. Yerinde gümrüklemeyle ilgili çalışmalarımız sürüyor."
"İthalatımızın azaltılması yönünde ciddi çalışma yapıyoruz"
Şu anda küresel ekonominin küçülmekte olduğuna dikkat çeken Pekcan, şunları kaydetti:
"Dünyadaki dış ticaret verilerinin küresel ekonomiye oranı azalmakta. 1990'larda küresel ekonominin başında bu oran yüzde 39'larda, 2008'de yüzde 61'de, 2018'de yüzde 58'e gerilemiş. IMF verilerine göre küresel ekonomideki büyüme beklentisi yüzde 4'ten 3,9'a, 3,7'ye sonra da 3,5'e revize edildi. Dünya Ticaret Örgütü'ne göre de dünya ticaretinin büyümesi 3,9'dan 3,7'ye revize edildi ama 19 Şubat'ta Dünya Ticaret Örgütü'nün bir açıklaması var, ocak ayı ön verilerine göre dünya ticaretinin büyümesini 3,7'den aşağı doğru revize edebiliriz. Avrupa Birliğinin büyümesi 2'den, 1,6'ya revize edildi IMF tarafından. En büyük ticaret ortağımız Almanya'nın büyümesi, 2'den, 1,3'e... Almanya'nın aralık ayı ithalatı yüzde 4,7 düştü. İkinci en büyük ihracat yaptığımız ülke İngiltere'nin aralık ayı ithalatı yüzde 4,2 düştü ama bütün bu koşullara rağmen ihracatımızı arttırmayı başardık. Bu gerçekten büyük bir başarı. Türkiye'deki rakamları dinlerken dünya nereye gidiyor ona da dikkat etmemiz gerekir."
"Biz dış ticaret olarak üçüncü çeyrekte Türkiye'nin büyümesine 6,73 katkı sağladık. Dördüncü çeyrekte, dün açıklanan rakamlara göre de Türkiye'nin büyümesine dış ticaretin katkısı 9,7'dir. Bu çok önemli." diyen Pekcan, "Artı, Türkiye'nin dış ticaretinin milli gelire oranı tarihi bir rekor olarak yüzde 50 seviyesine çıkmış durumda. Biz sizlerin de destekleriyle hep beraber el birliğiyle çalışacağız. İnşallah daha iyi rakamları da hep beraber göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Bakan Pekcan, 2019'un ilk 2 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 87'yi aştığını aktararak, "Yani biz ocak-şubat ayında Türkiye'nin dış finansman ihtiyacını 2018'in aynı dönemine mukayese ettiğimizde 10,8 milyar aşağı çektik. Bu Türkiye'nin borçlanma ihtiyacının da azalması demek. Bir taraftan ihracatımızı arttırmaya devam ederken, diğer taraftan da ithalatımızın azaltılması yönünde çok ciddi çalışma yapıyoruz." açıklamasında bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.