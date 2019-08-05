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Ekonomi

Ticaret Bakanı Pekcan: ABD Ticaret Bakanı eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek." dedi.

Merve Özlem Çakır   | 05.08.2019
Ticaret Bakanı Pekcan: ABD Ticaret Bakanı eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek

Ankara

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün akşam saatlerinde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Bu görüşme doğrultusunda, Ross'un beraberindeki heyetle birlikte eylülün ilk yarısında Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunması üzerinde mutabık kaldıklarını belirten Bakan Pekcan, şunları kaydetti:

"Ross başkanlığındaki ABD heyeti ile birlikte iki ülke sektör temsilcilerinin de katılımıyla bir dizi toplantı gerçekleştireceğiz ve sektörler bazında ayrıntılı bir şekilde çalışacağız. Türk-Amerikan iş insanlarının da bu kapsamda bir araya geleceği ziyaret, uzun zamandır üzerinde yoğunlaştığımız ticaret hacmimizin artırılması çalışmalarının somut bir göstergesidir." 

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