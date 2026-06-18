Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 273,5 milyar dolar yıllık ihracat yapan bir ülke konumuna geldiğini belirterek, "Bu ay Allah nasip ederse geçen yılın üzerine 4,5 milyar dolar civarında bir ilave ihracat gelirimiz olacak." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat STK temsilcileriyle bir araya geldi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 273,5 milyar dolar yıllık ihracat yapan bir ülke konumuna geldiğini belirterek, "Bu ay Allah nasip ederse geçen yılın üzerine 4,5 milyar dolar civarında bir ilave ihracat gelirimiz olacak." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin 273,5 milyar dolar yıllık ihracat yapan bir ülke konumuna geldiğini belirterek, "Bu ay Allah nasip ederse geçen yılın üzerine 4,5 milyar dolar civarında bir ilave ihracat gelirimiz olacak." dedi.

Bolat, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Konya'nın Ereğli ilçesinde Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Konya'da geçen yıl 3,5 milyar lira tutarında esnaf kredisi kullandırıldığını hatırlatan Bolat, Ereğli'de de son 10 yılda toplam 1 milyar liranın üzerinde esnaf kredisi kullandırıldığını ifade etti.

Ereğli'de de bu ayın sonundan itibaren 100 milyon liraya yakın bir esnaf kredisi kullanılabileceğine değinen Bolat, şunları kaydetti:

"Konya'mız ve diğer şehirlerimiz için de zaten bir paket hazırlanıyor. Ay sonunda onlar açıklanacak. Biliyorsunuz KGF kredileriyle TOBB'un nefes kredisi başladı. 100 milyar liralık bir destekleme kredisi bu. Oldukça iyi şartlarda yüzde 30'lar civarında maliyetle 3 milyon liraya kadar kredi hacmi var. İşletme kredisi anlamında. Biz ihracat reeskont kredileri olarak da ciddi bir katkı yapıyoruz. Türkiye 273,5 milyar dolar yıllık ihracat yapan bir ülke konumuna geldi. Bu ay Allah nasip ederse geçen yılın üzerine 4,5 milyar dolar civarında bir ilave ihracat gelirimiz olacak. Mal ihracatında yıllık 278 milyar dolara ulaştığımızı inşallah göreceğiz."

Yaklaşık 22 bin ihracatçıya yüzde 20 maliyetle ihracat reeskont kredisi kullandırıldığını anlatan Bolat, geçen yıl 54 milyar dolar olan rakamda bu yılki hedefin 59-60 milyar dolar olduğunu söyledi.

Tekstil, giyim, konfeksiyon, mobilya, deri, saraciye, ayakkabı gibi emek yoğun sektörlerde işçi başına 3 bin 500 lira istihdamı koruma yardımı yapıldığını aktaran Bolat, bu yıl ölçek ayrımına bakmadan büyük ölçekli işletmelerin de bundan faydalanacağını ifade etti.

"Reklam konusunda çok önemli bir yönetmelik hazırlıyoruz"

Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak dış ticaretten sorumlu olarak 820 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatının, ithalatının yürütülmesinden sorumlu olduklarını, bunun yanında da iç ticaret düzenlemeleri yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Perakende ticaret, hal konusunda, marketler konusunda, kuyumculuk, otomotiv, emlak, elektronik ticaret, e-ihale, evden eve satışlar, maketten satışlar, fiyat etiket yönetmeliği, lokanta, kafe, hastaneler için fiyat menü yönetmeliği, yenilenmiş elektronik ürünler yönetmeliği gibi şimdi de inşallah yakında reklam konusunda çok önemli bir yönetmelik hazırlıyoruz. Yenilenmiş ürünler ticareti konusunda bir revize yönetmeliğimiz de çıkmak üzere. Bütün bunlarla iç ticaret düzenlemelerini de yapıyoruz. Sınırlı bir kadro ve bütçeli olmamıza rağmen geniş yetkilerle halkımızın üreticiler ve tüketiciler olarak haklarının korunması, ticaretin gelişmesi ihracata dayalı büyümenin desteklenmesi ve Türkiye'nin dış dengelerinin bozulmaması adına bu yoğun çalışmaların içindeyiz."

Diğer bakanlıklarla uyum içinde çalıştıklarına değinen Bolat, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelerek de eleştiri ve önerileri dinlediklerini dile getirdi.

Bolat, yurt dışı temaslarında Türkiye rüzgarı estiğini gördüğüne işaret ederek, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza olan büyük saygı ve itibar, Türkiye'nin liderliği, oyun kuruculuğu, barış kuruculuğu, ekonomisinin 23 yılda dolar bazında 6 kattan fazla büyümesi, fert başına milli gelirinin altı kat büyümesi, ihracatın 8 kat büyümesi, bugün 400 milyar dolar mal ve hizmet ihracatına ulaşmamız, Türkiye'mizin gücünü artırıyor." ifadelerini kullandı.

Daha sonra basına kapatılan toplantıda Konya Valisi İbrahim Akın, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Özkoç sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarların sorularını cevapladı.