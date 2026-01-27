Ticaret Bakanı Bolat, Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nın açılışında konuştu
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk mobilya sektörünün dünyada beğenilen bir sektör haline geldiğini belirterek, "Gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor." dedi.
İstanbul
Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve alanında dünyanın en prestijli üç fuarından birisi olarak öne çıkan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı (İstanbul International Furniture Fair-IIFF) başladı.
Üç bini aşkın markanın yeni koleksiyonlarıyla yer aldığı, 150'den fazla ülke ve bölgeden 150 bini aşkın profesyonel ziyaretçinin beklendiği fuar, Tüyap Kongre ve Fuar Merkezi ile İstanbul Fuar Merkezi'nde eş zamanlı düzenleniyor.
Bakan Bolat, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, birçok ilki barındıran IIFF'nin Türkiye'nin en büyük fuarı olduğunu kaydederek, Avrupa'nın da en büyük mobilya fuarı olma özelliği taşıdığını söyledi.
Etkinliğin Türkiye'nin en büyük iki fuar merkezinde düzenlendiğini dile getiren Bolat, "Tam 250 bin metrekarede yapılıyor, üç binden fazla marka katılıyor, 150 ülkeden yaklaşık 150 bin ziyaretçi kayıt yaptırmış durumda." diye konuştu.
Bolat, 2002'de mobilya ihracatının 250 milyon dolar olduğunu anımsatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Şu anda 20 kat artışla, geçen yıl da (2024'e göre) yüzde 1,8 artış göstererek 4,6 milyar dolar ihracata ulaştı ama bu ahşap mobilyanın ihracatı bunun içinde çelik, plastik ve cam gibi diğer yapı ürünlerini de koyduğumuzda bu rakam çok daha yukarılarda. Almanya, İtalya ve Polonya gibi önde giden ülkelerin rakamı olan 10 milyar dolara da ahşap mobilyada dahi ulaşacağız."
"Mobilya sektörünü iç ticarette de parlak günler bekliyor"
Bakan Bolat, mobilya sektörünün çok büyük bir dinamizm ve inanılmaz bir ilerleme kaydettiğini belirterek, artık mobilyanın bir yaşam tarzı haline geldiğini, rehabilitasyon, yaşam tarzı, yenilik, inovasyon ve tasarımın hepsini içerdiğini anlattı.
Mobilyanın inşaattan plastiğe, çelikten ev tekstiline kadar onlarca sektörle iç içe olduğunu dile getiren Bolat, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu sektörümüz için umutlu olmamızı gerektiren çok önemli iki gelişme var. Bir tanesi, Türkiye'de inşaat sektörü her daim ekonomide lokomotif sektör olmuştur. Şu anda gerek deprem konutları gerekse kentsel dönüşümdeki büyük ivmeyle iç ticarette de mobilya sektörünü parlak günler bekliyor. Aynı şekilde ihracatta da artık Türk mobilya sektörü dünyada bir marka, beğenilen, trend olan ve istenilen bir sektör haline gelmiştir."
"Mobilya ihracatında kilogram değerindeki artış sevindirici"
Ticaret Bakanı Bolat, Türk mobilyasının sektörün dünya ticaretinden yaklaşık yüzde 2'lik pay aldığını kaydederek, en önemli pazarlar arasında Irak, ABD, Avrupa ülkeleri, Rusya ile Afrika ve Orta Doğu ülkelerinin sayılabileceğini söyledi.
Mobilya ihracatında kilogram değerindeki artışın sevindirici olduğunu vurgulayan Bolat, bu alandaki rakamın 2,43 dolardan 4,2 dolara yükseldiğini bildirdi.
Bolat, devlet ve Ticaret Bakanlığı olarak bütün sektörlerde olduğu gibi mobilya sektörüne de destekler sağladıklarını ifade ederek, bu alanda ihracatçılara sundukları destek programlarından ve rakamlarından bahsetti.
Turquality ve marka desteklerinin yüzde 5,5'inin mobilya sektörüne ayrıldığını dile getiren Bolat, sektöre yönelik sunulan desteklere ilişkin detaylar paylaştı.
"Fuara desteğimiz tamdır"
Bakan Bolat, IIFF'nin bakanlık tarafından "prestijli fuar" ilan edildiğini hatırlatarak, şu bilgileri verdi:
"Bu noktada geçen yıl 502 katılımcıya 102 milyon destek sağlanmıştır. Bu yıl da desteğimiz tamdır. Bu anlamda 2026'da 54 yurt dışı fuar bireysel katılım desteği alacaktır. 5 adet yurt dışı fuar organizasyon desteği alacaktır. 7 yurt içi fuar organizasyon desteği alacaktır. Ayrıca alım heyetlerine ve sektörel heyetlere de destek veriyoruz. Bu fuara da iki adet alım heyeti programı düzenlenmiştir. 72 kişilik yurt dışı alıcılar heyeti Türkiye'ye davet edilmiştir. Bunu da bakanlık olarak desteklemekteyiz."
Bolat, geçen yıl mal ve hizmet ihracatında 396 milyar dolara ulaştıklarını anımsatarak, 2026'da 410 milyar dolarlık hedef için birlikte çalışacaklarını, bu kapsamda ihracatçılara desteklerini 33 milyar liradan 45 milyar liraya yükselttiklerini söyledi.
Yurt içi ve yurt dışı fuarlar için ayrılan desteklere ilişkin detaylar paylaşan Bolat, "Yeter ki ihracatçılarımız ülkemize döviz kazandırsın, dış ticaret dengemiz iyi gelişsin diye bunları yapıyoruz." dedi.
"Enflasyonu yüzde 20'lerin altına çekeceğiz"
Ticaret Bakanı Bolat, ekonomideki genel gidişata ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:
"Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda savaşlar, yangınlar varken Türkiye'miz asayiş ve huzur içinde yoluna devam ediyor. Halkımızın refahını, gelirini, satın alma gücünü artırmak için büyük bir mücadele veriyoruz. Bir yanda tarihin en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmış durumdayız. Bir yanda yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik. 45 puandan fazla azalış sağlandı. Artık yüzde 30'ların altı ufukta göründü. Yüzde 20'lere ve onun altına bunu çekeceğiz. Türkiye'yi istikrar ve huzur içinde geliştirmenin, büyütmenin, ekonomimizi geliştirmenin kavgasını veriyoruz."
Bolat, ticaret diplomasisi alanında yaptıkları faaliyetlerden bahsederek, Türkiye'nin dünyada saygın, itibarlı ve örnek bir ülke olarak anıldığını, Türk ürünlerinin artık kalitenin simgesi haline geldiğini, tüm bunları fuarcılıkla da birleştirdiklerini söyledi.
Bakan Bolat, "Türkiye'yi ve İstanbul'u dünyada önemli fuar merkezlerinden biri haline getirdik. Eğer bu fuar Avrupa'nın en büyük fuarı ise ve dünyadan 150 ülkeden katılım varsa bu İstanbul'un, Türkiye'nin fuarcılık merkezi olduğunun açık bir delilidir." şeklinde konuştu.
Bolat ve beraberindekiler stantları ziyaret etti
Konuşmalarının ardından Bakan Bolat ve beraberindekiler fuarın açılış kurdelesini kesti.
Fuar alanında stantları ziyaret ederek incelemelerde bulunan Bolat, katılımcılarla sohbet ederek fotoğraf çektirdi.
"Yapılan bu faaliyetlerle daha güzel günler bizi bekliyor"
Törende konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, IIFF'nin Avrupa'nın en büyük mobilya fuarı olduğunu belirterek, "Fuar, birliklerle, derneklerle ve MOSFED ile beraber bütünlüğü, birliği, beraberliği ortaya koydu. Bu fuar, diğer fuarlarımıza da örnek oldu." dedi.
Mobilya sektörünün İnegöl'den Kayseri'ye, Ankara'dan Hatay'a kadar Türkiye'nin tüm coğrafyasında faaliyet gösterdiğini dile getiren Gültepe, şu açıklamalarda bulundu:
"İyi bir ekosistemi ve markalaşması var. İyi bir tasarım gücüne de sahip. İnovasyonu takip ediyor. Ancak ihracatta 4,7 milyar dolarda kaldı. Ama en azından (geçen yıl) 2024'e göre yüzde 1,7 artış var. O yüzden bütün mobilya sektörünü tebrik ediyorum. Yapılan bu faaliyetlerle, fuarlarla, ticari heyetlerle, markalaşmayla ve yeni ortaya konulan tasarım fuarıyla çok daha güzel günler bizi bekliyor."
"Mobilya sektörü bu yıl 5 milyar dolar ihracatı rahatlıkla geçecektir"
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de fuarı her yıl büyük bir gururla ve keyifle açtıklarını belirterek, iki ayrı merkezde fuar yapabilmenin önemine işaret etti.
Türk mobilya sektörünün ihracatta 5 milyar dolar bandını henüz geçemediğini dile getiren Avdagiç, "Ümit ediyorum ki 2026'da artık kurla enflasyon arasındaki korelasyonla ilgili de bir sıkıntımızın olmayacağını biliyoruz, buna bağlı olarak ve bakanlığımızın verdiği desteklerle birlikte diğer birçok sektörde olduğu gibi mobilya sektörümüz rahatlıkla 5 milyar dolar ihracatı geçecektir." dedi.
Avdagiç, bu fuarların özellikle yabancı katılımcılar açısından çok önemli olduğunu kaydederek, hem Avrupa hem de ABD pazarının Türkiye için büyük önem arz ettiğini vurguladı.
Şekib Avdagiç, Türkiye'nin değişen trendlere ve çevreci yaklaşıma ayak uydurarak dünyanın en büyük mobilya üreticileri arasında girebileceğini sözlerine ekledi.
"Fuar, Türk mobilya sektörünün dünyaya dönük vizyonunu görünür kılıyor"
MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ise mobilya sektörünün yurt içinde ve dışında ivmesini her geçen gün artırdığını belirterek, "Bugün Türk mobilya sektörünün dünyaya dönük vizyonunu, iddiasını ve ortak geleceğini hep birlikte görünür kılıyoruz." dedi.
Dünya yeni bir döneme girerken, ticaret dengeleri değişirken ve tedarik zincirleri yeniden şekillenirken Türkiye'nin sahip olduğu üretim kapasitesi, esnekliği ve coğrafi avantajlarıyla önemli fırsatlara sahip olduğunu dile getiren Güleç, "Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı işte bu fırsatların somutlaştığı, ticaretin, tasarımın ve vizyonun aynı zeminde buluştuğu güçlü bir platformdur." diye konuştu.
Güleç, fuarda Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan Asya'ya, Orta Doğu'dan ABD'ye uzanan geniş bir coğrafyadan gelen markaların yer aldığını kaydederek, şu bilgileri verdi:
"ABD'den Çin'e, Rusya'dan Suudi Arabistan'a, Azerbaycan'dan Pakistan'a, Bosna Hersek'ten Malezya'ya ve Yunanistan'a kadar çok sayıda ülkeden gelen firmalar da bu fuarda katılımcı olarak yer almaktadır. Toplam üç bin marka en yeni ürün ve koleksiyonlarını 150'yi aşkın ülkeden gelen mobilyacılara ve profesyonellere sunacaktır. Bu tablo bize çok net bir gerçeği ortaya göstermektedir: Beş gün boyunca dünya mobilyasının ticareti, işbirlikleri ve vizyonu İstanbul'da şekillenecektir. Ev mobilyasından ofis mobilyasına, bahçe mobilyasından masa, sandalye ve aksesuarlara, yatak odalarından genç odalarına kadar yaşamın her alanındaki ürün grupları İstanbul Fuar Merkezi ve Tüyap Fuar Merkezi'nin tüm salonlarında aynı anda ziyaretçilerle buluşacaktır."
Ahmet Güleç, artık sadece üreten değil, tasarlayan, yenilik geliştiren ve küresel pazarlarda söz sahibi olan bir Türk mobilya sektöründen bahsettiklerinin altını çizerek, "Hedefimiz nettir: Türk mobilyasını tasarımıyla ve kalitesiyle dünyada referans alınan bir marka haline getirmek. Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı bu vizyonun en güçlü vitrinidir." yorumunu yaptı.
Açılışına İstanbul Valisi Davut Gül ile Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Davut Karaçak'ın da katıldığı fuar, 31 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.
