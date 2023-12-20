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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Birlikte başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. El ele vererek, ortak çalışmalar yaparak Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor." dedi.

Ruslan Rehimov  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Bakü

Bolat, Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na katılmak için geldiği Bakü'de, iş insanları ile bir araya geldi.

Azerbaycan'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile sıkı temas halinde olduğunu belirtti.

Bolat, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin her alanda ileri seviyede olduğunu belirterek bunda Cumhurbaşkanları Recep Tayyip Erdoğan ile İlham Aliyev arasındaki samimi dostluk ve kardeşliğin büyük katkısının olduğunu söyledi.

İki ülke arasında oluşturulan bağların, geleceğe ümitle bakmalarını sağladığını belirten Bolat, "Karşılıklı ticaretimiz sürekli ve istikrarlı artış seyrinde. Karşılıklı yatırımlar olağanüstü artıyor. Turizm ilişkileri artıyor." dedi.

Yarın düzenlenecek Azerbaycan-Türkiye Yatırım Forumu'na her iki ülkeden çok sayıda devlet yetkilisi ve büyük ve orta ölçekli şirketlerin yöneticilerinin katılacağını kaydeden Bolat, "Birlikte başaramayacağınız hiçbir şey yoktur. El ele vererek, ortak çalışmalar yaparak Türkiye ve Azerbaycan bölgede çok güçlü bir ittifakı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya Bakan Bolat'ın yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Finans Ofis Başkanı Göksel Aşan, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov, Tarım Bakanı Mecnun Memmedov, Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Cumhurbaşkanı Müşaviri Şahmar Mövsümov, Gümrük Komitesi Başkanı Şahin Bağırov da katıldı.

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