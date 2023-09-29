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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için bir fırsat

Bolat "Afrika ülkelerinin bakanlarının ve 3 binden fazla iş adamının katılacağı 12-13 Ekim'de İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşımak için tarihi bir fırsat" dedi.

Erhan Cihan Ünal  | 29.09.2023 - Güncelleme : 29.09.2023
Ticaret Bakanı Bolat: Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için bir fırsat

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Afrika ülkelerinin Ankara'daki büyükelçileriyle Bakanlıkta bir araya geldiklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifiyle gerçekleştirilmesi planlanan Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na ilişkin hazırlıkları gözden geçirdiklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Derin ortaklık ilişkilerimiz, köklü bağlarımızla Afrika ülkeleriyle her düzeyde mükemmel seyreden ilişkilerimiz çerçevesinde, Afrika’nın her bölgesiyle ekonomik ve ticari ilişkilerimizi karşılıklı olarak daha da geliştirmek için önümüzdeki dönemde çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız. Bu vesileyle Afrika ülkelerinin bakanlarının ve 3 binden fazla iş adamının katılacağı, 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu da Afrika kıtasıyla ilişkilerimizi daha ileri seviyelere taşımak için tarihi bir fırsat olacaktır."

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