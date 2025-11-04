Dolar
42.09
Euro
48.48
Altın
3,993.66
ETH/USDT
3,491.40
BTC/USDT
103,975.00
BIST 100
10,942.30
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Son on iki aylık ihracatta 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık

Yunus Türk  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Ticaret Bakanı Bolat: Son on iki aylık ihracatta 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık

İstanbul

Ticaret Bakanım Ömer Bolat, İstanbul'da ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Ekim ayında ihracatımız yüzde 2,3 artışla 24 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, "En yüksek ekim ayı ihracatı gerçekleşirken son on iki aylık ihracatta 270,2 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekora daha imza attık" diye konuştu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, NSosyal'de @anadoluajansi ve X’te @AACanli hesaplarını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Norm kadro fazlası öğretmenlerin başka ilçelere resen atanmasına mahkemeden ret
Hac kurası yarın çekilecek
Mobil Sosyal Hizmet Merkezleri ile 226 bin 668 vatandaşa ulaşıldı
Yargıtay, daire girişine kamera yerleştirip kayıt alan apartman yöneticisine verilen cezayı onadı
Aile Yılı'nda devlet himayesindeki 1201 çocuk sıcak yuvaya kavuştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet