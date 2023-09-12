Dolar
26.89
Euro
28.85
Altın
1,920.99
ETH/USDT
1,581.10
BTC/USDT
25,836.00
BIST 100
8,124.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, KKTC’de "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi" panelinde konuşuyor. Atatürk Kültür Merkezi'nde 58. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tanıtım programı düzenleniyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakanlıkta Türk Kızılay'a kan bağışında bulunmasının ardından açıklamalarda bulunuyor.
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, reeskont kredileriyle ihracatçının yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi

Bakan Bolat, TCMB'nin, ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar liraya yükseltmesini değerlendirerek, "Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Ticaret Bakanı Bolat, reeskont kredileriyle ihracatçının yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), ihracatçılara günlük reeskont kredisi limitini 3 milyar liraya yükseltmesini değerlendirerek, "Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçımızın yanında olmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçıların yanında olmaya devam ettiklerini bildiren Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde temellendirilen ekonomi politikası çerçevesinde ihracatın ve ihracatçıların her zaman yanında olduğuna işaret etti.

Bolat, bu kapsamda, başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'a ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisinin günlük kullandırım limitlerinin 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesi hususunda gösterdikleri destek için Ticaret Bakanlığı olarak çok teşekkür ettiklerini aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ayamama Deresi'ndeki kirlilik çevreyi tehdit ediyor
Bir televizyon programında ortaya atılan devlet korumasındaki çocuklara ilişkin iddialar yalanlandı
İstanbul'un bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu yaşandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sınırın sıfır noktasındaki üs bölgesinin görüntülerini paylaştı
Bilecik'teki orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Bolat, reeskont kredileriyle ihracatçının yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi

Ticaret Bakanı Bolat, reeskont kredileriyle ihracatçının yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi

Ticaret Bakanı Bolat: İhracatın yıl sonunda 255 milyar dolara çıkmasını öngörüyoruz

Bakan Bolat, AB Komiseri Varhelyi ile görüştü

Üç bakanlık, "kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi" için işbirliği protokolüne imza attı

Üç bakanlık, "kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi" için işbirliği protokolüne imza attı
Bakan Bolat: Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacmi 2022 itibarıyla 5 milyar dolar seviyesini aşmış durumda

Bakan Bolat: Türkiye ve Japonya arasındaki ikili ticaret hacmi 2022 itibarıyla 5 milyar dolar seviyesini aşmış durumda
Su ürünleri ihracatı bu yıl 7 ayda 1 milyar doları aştı

Su ürünleri ihracatı bu yıl 7 ayda 1 milyar doları aştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet