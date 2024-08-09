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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan'da mevkidaşı Khan ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da mevkidaşı Jam Kamal Khan ile görüşmesinde, Türk ve Pakistanlı firmaların ortak projelerde bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi.

Seda Tolmaç  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan'da mevkidaşı Khan ile görüştü

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'daki resmi temaslarına Karaçi kentinde devam ettiklerini belirtti.

Burada Pakistan Ticaret Bakanı Khan ile beraber iki ülke iş insanlarıyla görüştükleri bilgisini veren Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticareti 5 milyar dolara yükseltmek için gerekli adımları, karşılıklı yatırımları artıracak ilave enstrümanları, Türk ve Pakistanlı firmaların ortak projelerde bir araya gelerek bölgesel ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmeleri için yapılabilecek işbirliği fırsatlarını ele aldık. Türkiye ve Pakistan ekonomik ilişkilerinde çok daha güçlü işbirliği için çalışmaya devam edeceğiz."

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