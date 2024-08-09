Ticaret Bakanı Bolat, Pakistan'da mevkidaşı Khan ile görüştü
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'da mevkidaşı Jam Kamal Khan ile görüşmesinde, Türk ve Pakistanlı firmaların ortak projelerde bir araya gelerek işbirliği fırsatlarını ele aldıklarını bildirdi.
Ankara
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pakistan'daki resmi temaslarına Karaçi kentinde devam ettiklerini belirtti.
Pakistan temaslarımızın ikinci gününde Karaçi’deyiz.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) August 9, 2024
Karaçi temaslarımızın başlangıcında, Pakistan Ticaret Bakanı Sayın Jam Kamal Khan ile birlikte Türk ve Pakistanlı işadamları ile bir araya geldik.
Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticareti 5 milyar dolara yükseltmek için… pic.twitter.com/AmG5UldML5
Burada Pakistan Ticaret Bakanı Khan ile beraber iki ülke iş insanlarıyla görüştükleri bilgisini veren Bolat, şunları kaydetti:
"Görüşmemizde, iki ülke arasındaki ticareti 5 milyar dolara yükseltmek için gerekli adımları, karşılıklı yatırımları artıracak ilave enstrümanları, Türk ve Pakistanlı firmaların ortak projelerde bir araya gelerek bölgesel ve küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmeleri için yapılabilecek işbirliği fırsatlarını ele aldık. Türkiye ve Pakistan ekonomik ilişkilerinde çok daha güçlü işbirliği için çalışmaya devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.