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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen yılın ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azalması eğilimiyle net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor." dedi.

Seda Tolmaç  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Ticaret Bakanı Bolat: Net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor

Ankara

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