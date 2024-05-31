Ticaret Bakanı Bolat: Net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Geçen yılın ikinci yarısında başlayan ihracatın artması ve ithalatın azalması eğilimiyle net ihracatın büyümeye katkısının 2024 genelinde pozitif olması bekleniyor." dedi.
Ankara
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