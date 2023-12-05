Ticaret Bakanı Bolat, Katar'la 5 milyar dolarlık ticaret hacminin hedeflendiğini bildirdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Katar'la imzalanan Ticari Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın (TEPA) yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşmasının hedeflendiğini ifade etti.
Ankara
Bakan Bolat, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında, ülkemiz ile Katar arasındaki ortaklığımızın güçlendirilmesine olan bağlılığımız ortaya konulmuştur.— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) December 5, 2023
Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023 fuarı çerçevesinde,… pic.twitter.com/NcNOzH3eEc
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bu yıl ikinci kez Katar'a gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, Türkiye ile Katar arasındaki ortaklığın güçlendirilmesine olan bağlılığın ortaya konulduğunu aktaran Bolat, "Doha'da gerçekleştirilen EXPO 2023 Fuarı çerçevesinde, Sayın Cumhurbaşkanımız Ticaret Bakanlığımızın ev sahipliğini yaptığı Türk pavilyonunu ziyaret etmişlerdir. Katar Emiri Şeyh Tamim ile gerçekleştirilen görüşme kapsamında, TEPA'nın yürürlüğe girmesiyle birlikte orta vadede ikili ticaretin 5 milyar dolara ulaşması hedeflenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.