Dolar
32.27
Euro
34.87
Altın
2,334.28
ETH/USDT
3,486.60
BTC/USDT
68,526.00
BIST 100
9,814.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ve Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile telefonda görüştü.

Mertkan Oruç, Seda Tolmaç  | 10.04.2024 - Güncelleme : 10.04.2024
Ticaret Bakanı Bolat, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Ankara

Ticaret Bakanı Bolat, Katar Ticaret ve Sanayi Bakanı Muhammed bin Hamed bin Kasım Al Sani ile onay süreçleri sonuçlanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile gelecek döneme ilişkin ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katarlı mevkidaşı Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve karşılıklı Ramazan Bayramı tebriklerini ilettiklerini ifade etti.

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirdiklerini vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Katarlı muhatabım ile onay süreçlerini sonuçlandırdığımız Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile önümüzdeki dönemde ticari, ekonomik ve yatırım ilişkilerimizi daha da derinleştirmek üzere mutabık kaldık. Türkiye-Katar işbirliğinin ülkelerimizin yanı sıra bölgemizin refahına yapacağı katkıya olan inancımız tamdır."

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile telefonda görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Macid el-Kasabi ile Ramazan Bayramı vesilesiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini belirtti.

Görüşmede karşılıklı bayram tebriğinde bulunduklarını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi değerlendirdiğimiz görüşmemizde, Suudi Arabistan'ın birçok alandaki dönüşümünü planlayan 2030 vizyonu kapsamındaki işbirliğimiz hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Suudi Arabistan ile yeni dönemde kurduğumuz güçlü işbirliği ve iş dünyalarımız arasındaki güçlü diyalog, ülkelerimizin ve bölgemizin refahına katkı sunmaya devam edecektir."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Berdimuhamedov ile telefonda görüştü
Tarımda yer altı sularının kullanılmasına kısıtlama getirilmesi önerisi
Antalya sahillerinde bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor
Elazığ merkezli depremin etkisi, Bingöl'de su kanalında kayma ve yarıklara neden olmuş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Aslan'ın ailesine başsağlığı mesajı

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Bolat, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Ticaret Bakanı Bolat, Katar ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla görüştü

Ticaret Bakanı Bolat: İsrail'e satılan yakıt, turist getiren hava yolu uçaklarına satılan yakıttır

Türkiye'nin ihracatı martta 22,6 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanı Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi

Ticaret Bakanı Bolat, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi
Ticaret Bakanı Bolat: Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılmasını teminen Irak ile görüşmeler düzenli olarak sürdürülmektedir

Ticaret Bakanı Bolat: Ovaköy Gümrük Kapısı'nın açılmasını teminen Irak ile görüşmeler düzenli olarak sürdürülmektedir
Bakan Bolat: "Kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor"

Bakan Bolat: "Kamu kurumları, devlet şirketleri asla İsrail firmaları ile ticaret yapmıyor"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet