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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Gümrüklerimizde çalışmalarımıza artan tempoda devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gümrüklerde güvenliği önceleyen, adil ve kurallara dayalı politika ve tedbirleri sürdürme noktasındaki çalışmalara artan tempoda devam edeceklerini bildirdi.

Mertkan Oruç  | 26.07.2024 - Güncelleme : 26.07.2024
Ticaret Bakanı Bolat: Gümrüklerimizde çalışmalarımıza artan tempoda devam edeceğiz

Ankara

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nde ilgili bakan yardımcısı, genel müdürler ve bölgede görev yapan bütün gümrük müdürleriyle bir araya geldiklerini aktardı.

Çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerine ve gümrüklerde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldıklarına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, gümrük süreçlerinin etkinliğinin artırılması, ticaretin kolaylaştırılması ve kaçakçılıkla mücadele konularında atılabilecek adımlara dair çok boyutlu değerlendirmelerde bulunduk ve kararlar aldık. Ticaret Bakanlığı olarak, gümrüklerimizde güvenliği önceleyen, adil ve kurallara dayalı politikalarımızı ve tedbirlerimizi sürdürme noktasında çalışmalarımıza artan tempoda devam edeceğiz."

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