Ticaret Bakanı Bolat: Enflasyonla mücadelede yüzde 75-80'lerden yüzde 30'a kadar gerilettik

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Bilecik İl Başkanlığını ziyaret etti.

Bakan Bolat, Anadolu'daki il ziyaretlerinde, Türkiye'de terörle mücadelenin başarıyla sonlandırıldığı huzur ve asayiş ortamının bütün vatan sathını kapladığını, ekonomide başta sanayi, tarım, hizmetler, ulaştırma sektörleri, ticaret olmak üzere harıl harıl bir çalışma ortamını görmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Vatan ve halk için hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"AK Parti ve son 11 yıldır Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi, birlikte 24 yıla imza atıldı. Son 11 yıl Sayın Devlet Bahçeli'nin de güçlü feraseti ve desteğiyle Cumhur İttifakı, Türkiye'nin bekası ve esenliği için çok önemli reformlar gerçekleştirdi. Dünyanın ve bölgenin çok kritik kırılmalardan, dönemeçlerden geçip zorluklara girdiği bu dönemde Türkiye, son 3 yılda 11 vilayetteki büyük yıkımı ortadan kaldırdı ve 11 şehri yeniden kurduk. Enflasyonla mücadelede yüzde 75-80'lerden yüzde 30'a kadar gerilettik. Büyümemiz, dünya ekonomisi durgun bir ortamda gittiği, dünya ticareti büyük savaşlara sahne olduğu halde hamdolsun biz, bu mevcut hükümetimiz döneminde, 3 yılda 25 milyar dolar mal ihracatımızı ve 43 milyar dolar da hizmetler ihracatımızı artırdık. Bunlar, küçümsenecek rakamlar değil."

"Son 23 yıl, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde altın harflerle yazılacak bir dönemin adıdır." diyen Bolat, bu dönemde demokrasinin her türlü müdahalelere karşı korunduğunu, her kesim için hürriyetlerin genişletildiğini, yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadelede çok büyük başarılar sağlandığını ifade etti.

Kişi başına milli gelirin dolar bazında 6 kat artırıldığına dikkati çeken Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"12 milyon insan yeni iş sahibi olmuştur. 21 milyondan 32 milyon 700 bine istihdam çıkarılmıştır. 36 milyar dolar mal ihracatı, 14 milyar dolar hizmet ihracatı, toplam 50 milyar dolarlık ihracat, geçen ay sonu itibarıyla yıllıkta 401 milyar dolara çıkarılmıştır. İnsanımızın satın alma gücü ve hayat kalitesi, hayat standartları, üst gelir ülkeler ortalamasına ulaştırılmıştır. Yenilenen bütün altyapı, üstyapı, hava, kara, deniz, demir yollarındaki yatırımlar, okullar, üniversiteler, hastaneler, komple yenilenmiştir. Enerji yatırımlarıyla yaklaşık 4 katı üretim artışı sağlanmıştır. Tabii o eski günler çabuk unutulunca bu yapılan büyük işlerin değeri, bazen unutulabiliyor. 8 vilayette ve onların da birkaç ilçesinde doğal gaz varken herkes, kömürün isini, zehrini hava kirliliğiyle solurken şu anda Türkiye'de herkes doğal gazın konforuyla ısınabiliyor, ihtiyacını giderebiliyor ve güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve hidrolik elektrik santralleri, üçüyle Türkiye'nin 340 milyar kilovat/saat olan enerji üretimi, yıllık yüzde 50'sini bu yenilenebilir enerjilerden karşılıyoruz."

"Dünyada 21. sıralardan 16. sıraya yükseldik milli gelirde"

Bolat, teknolojinin geliştiğini, katma değerli üretim, katma değerli ihracatın arttığını, "Türk malı" ifadesinin dünyada kalitenin, teknolojik yüksekliğin sembolü olduğunu dile getirdi.

Türk ürünlerinin, markalarının, kalitesinin, itibarın sembolü haline geldiğini belirten Bakan Bolat, şöyle devam etti:

"Bunlar kolay olmadı. Geçmişte niye yapılmadı, niye başarılamadı? İşin püf noktası şu, Türkiye, 14 Ağustos 2001'de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, AK Parti'nin kuruluşuyla yeni bir dönemin açılışını gerçekleştirdi ve 23,5 yıl içinde siyasi istikrar sağlandığı, ekonomik reformlar yapıldığı, doğru ekonomik politikalar izlendi ve ekonomik tedbirler alındığı, dış politikada çok başarılı olunduğu, güçlü bir ordu oluşturulduğu, çok güçlü ve yaygın bir savunma sanayi oluşturulduğu, bütün sektörlerde dünyayla rekabeti önceleyen yatırımlar yapıldığı için, sayısı 100'ü aşan Teknopark, sayısı 450'ye ulaşan organize sanayi ve tarım bölgeleri kurulduğu için bu sonuçlar elde edildi. Bölgemiz adeta yanıyor, kuzeyimiz, doğumuz, güneyimiz. Ülkeler savaşı, bölgesel savaşlar, iç savaşlar ama Türkiye, böyle bir dönemi başarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde geçti. Halen de başarıyla yönetiliyor. Onun için de dünyada 21. sıralardan 16. sıraya yükseldik, milli gelirde. O da cari fiyatla cari döviz kurları temelinde. Satın alma gücü paritesine göre, dünyada 11. büyük ekonomi konumundayız ve hayat kalitesini yükselmesi de bu gelişmenin bu ekonomik büyüme ve başarıların, vatandaşlarımızın hayatını da dokunduğunu, hayatını kolaylaştırdığını göstermektedir."

Kentteki programı kapsamında, Bozüyük Kaymakamlığını ziyaret eden Bolat, burada Kaymakam Ahmet Naci Helvacı ile görüştü. Ardından Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bolat, burada Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Veli Çelik ve iş insanları tarafından karşılandı.

Daha sonra Bilecik Valiliğine geçen Bakan Bolat, Vali Faik Oktay Sözer ile bir araya geldi. Bakan Bolat'a, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir ve partililer eşlik etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bilecik'te STK temsilcileriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Allah'a şükür siyasi istikrar çok iyi, 23 yıldır ekonomik reformlar yapılıyor ama özel sektörümüz ekonominin lokomotifi. Onlar yatırım yapacak, üretecek, satacak ve istihdam sağlayacak, vergi ödeyecek, ülkeye döviz kazandıracak. Hepsi bütünleştiğinde büyük bir ekosistem ve ekonomik büyüklük anlamına geliyor." diye konuştu.

Bilecik Valiliği konferans salonunda düzenlenen Sivil Toplum Kuruluşları (STK) İstişare Toplantısı'na katılan Bakan Bolat, burada yaptığı konuşmada, gittikleri her yerde STK'larla buluşma geleneklerinin olduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığı olarak belediyeler açısından tasfiyedeki araçlar noktasında indirimli satış yapabildiklerini aktaran Bolat, şöyle konuştu:

“Yine esnafımıza destek anlamında TESKOMB ile işbirliği yapıyoruz kredi kefaleti için. Halkbank kaynaklarından esnafımıza destek oluyoruz. Bilecik de bu anlamda gerçekten son derece bu kaynaklardan faydalanıyor. Bu noktada baktığımızda Bilecikli esnaflarımız 2025 yılında 471 milyon liralık yüzde 50 faiz indirimli kaynak kullanmışlar. Bu yıl da 7 ayda 278 milyon lira kullanılmış. İnşallah bu ziyaret vesilesiyle yarın burada Esnaf Kefalet Kooperatifleri Birliğine gönderilmek üzere TESKOMB tarafından 100 milyon liralık bir finans desteği de inşallah gönderilecek. Bilecikli esnaflarımıza hayırlı olsun diyorum.”

Bolat, hükümetin bundan 2 ay kadar önce sanayi işletmeleri için işletme sermayesi olarak 250 milyarlık bir kaynak ayırdığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Yine yatırım kredileri olarak da Merkez Bankasının verdiği YTAK kredilerinin alanlarını genişleterek oradaki toplam kredi kaynağını da 500 milyar liradan 750 milyar liraya çıkardık. İhracat destekleri olarak ki Bilecik gerçekten ihracatta çok başarılı bir şehrimiz. Düşünebiliyor musunuz? 2002 yılında 13 milyon dolar ihracat yapan Bilecik, geçen yıl 1.2 milyar dolar ihracat yapıyor. Bunun anlamı yaklaşık 100 kat artış sağlanmış. 23 yılda 100 kat ihracatı artmış. Gerek Merkez Bankası reeskont kredileri, gerek Eximbank tarafından ihracat finansman destekleri, gerekse Ticaret Bakanlığımızın bu yıl 45 milyar lirayı bulan mal ve hizmet ihracat destekleri tüm işletmelerin emrine açık, kullanımına açık.

Mal ve hizmet ihracat toplamımız 401 milyar doları aştı yıllık, temmuz sonu itibarıyla. Bu ne demek? Milli gelirimiz 1,6 trilyon dolardan fazla, yüzde 25'i ihracattan geliyor. Yani ihracatın olmadığını düşünün, aniden 3'te 1 fakirleşiriz ve ithalat yapamaz duruma geliriz, dövizimiz olmayacağı için. O nedenle ihracat ve ihracatçı bizim kırmızı çizgimiz. Hükümet olarak da Ticaret Bakanlığı olarak da ödevimiz, görevimiz. O yüzden dünyada diyar diyar pazarları gezerek ihracatçılarımıza ihracat kanalları, pazarları açmaya çalışıyoruz."

Bu kapsamda farklı ülkelere gittiklerini ve gideceklerini belirten Bolat, "Gerek Made in EU konusunda ülkemiz menfaatlerini koruma noktasında gerekse ihracat çalışmalarımızı genişletme noktasında bir savaş veriyoruz. Dünyada büyük ticaret savaşları var. Dünya ticaret kuralları ve örgütü inanılmaz ölçüde örselendi, yıprandı ve kuralsızlık had safhaya yaklaştı. Bu açıdan bizim de üreticilerimizin hem ihracat imkanlarını açık tutmak hem de haksız ticaret yoluyla Türkiye pazarlarını hallaç pamuğu gibi talan etmeye çalışanlara karşı da yerli ve milli üretimi desteklemek, korumak ithalat rejimimiz açısından çok önemli bir görevimiz." ifadelerini kullandı.

"Binlerce sektör için iç ticarette düzenlemeler yapıyoruz"

Bolat, 200 ülke ile ekonomik anlaşmalar, dış ticaret ilişkileri konusunda düzenlemeler yaptıklarının altını çizerek, şunları kaydetti:

“Binlerce sektör için iç ticarette düzenlemeler yapıyoruz. Daha geçen hafta başında araç kiralama sektörü, lisanslı depoculuk, ondan iki hafta önce tüketici korunması, yenilenmiş ürünler alanlarında yani bunların yenilenerek tekrar satılması, böylece büyük bir kaynak israfının önlenmesi konularında hep yeni düzenlemeler yaptık. Emlak piyasasında, otomotiv piyasasında, kuyumculuk piyasasında, maketten satışlar, devre mülk satışları, fiyat menü yönetmeliği, fiyat etiketi yönetmeliği, güvensiz ürünler gibi bütün bu alanlarda piyasalarda düzen, disiplin noktasında bu düzenlemeleri yapmakla mükellefiz ve yapıyoruz.”

İş dünyasının Türkiye ekonomisinin can damarı olduğunu ifade eden Bolat, "Allah'a şükür siyasi istikrar çok iyi, 23 yıldır ekonomik reformlar yapılıyor ama özel sektörümüz ekonominin lokomotifi. Onlar yatırım yapacak, üretecek, satacak ve istihdam sağlayacak, vergi ödeyecek, ülkeye döviz kazandıracak. Hepsi bütünleştiğinde büyük bir ekosistem ve ekonomik büyüklük anlamına geliyor. Bu anlamda da biz özel sektörümüzün gelişiminden çok memnunuz." dedi.

Bolat, Bilecik'i üretim ve lojistik şehri olarak gördüklerini aktararak şunları belirtti:

“Ata yadigarı, ata yurdu olarak görüyoruz ve ulaşımın merkezi... Ankara, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya aksı, İstanbul, Sakarya, Yalova her yere çok yakın. Demir yolu yatırımları buradan geçti, kara yolu yatırımları buradan geçti ve duble yollar buradan yapıldı. Sağlık hizmetlerinde, Şeyh Edebali Üniversitesinin kurulmasıyla çok büyük atılımlar yapıldı. OSB'lerin sayısının artması ayrı bir memnuniyet verici. Buradan şunu da hükümet olarak yapmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz, temeli atılan ve inşaatı hızla devam eden lojistik merkez inşallah Bilecik ekonomisini gerçekten daha yükseklere çıkaracaktır. İnşallah çok geçmeden açılışını da hep birlikte yapmak nasip olur diyorum.”

Toplantıda, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ergün ve Bozüyük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Veli Çelik de konuşma yaptı.

Toplantı öncesinde MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Bakan Bolat, burada İl Başkanı Talha Özkan ve partililerle bir araya geldi. Bolat daha sonra Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti.