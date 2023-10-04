Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık." dedi.
Ankara
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