Dolar
27.57
Euro
28.94
Altın
1,821.27
ETH/USDT
1,645.40
BTC/USDT
27,481.00
BIST 100
8,440.50
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da basın toplantısı düzenliyor. Ticaret Bakanı Bolat, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda eylül ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıklıyor
logo
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Eylülde ihracatımız yıllık yüzde 0,3 artışla 22 milyar 670 milyon dolar olarak gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık." dedi.

Hülya Ömür Uylaş  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de "yankesici" güvenlik kamerasını görünce çaldığı telefonu geri verdi
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
İklim değişikliğiyle mücadelede şehir peyzajlarında doğal bitki kullanımı önerisi
Başkentte 1 kişinin öldüğü binadaki patlamanın açık unutulan ocaktan kaynaklandığı belirlendi
İstanbul'da metrobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

Benzer haberler

Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık

Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek eylül ihracatına ulaştık

Türk tekstil sektörü ABD'den aldığı payı büyütmeyi hedefliyor

Türkiye gaz ihracat anlaşmalarıyla Avrupa'nın enerji arzında kilit rol oynamaya hazırlanıyor

Expo Doha 2023'te Türkiye pavilyonu açıldı

Expo Doha 2023'te Türkiye pavilyonu açıldı
Türkiye ile Katar'ın ticari iş birliği artıyor

Türkiye ile Katar'ın ticari iş birliği artıyor
İhracatta "deniz yolu" tercihi değişmedi

İhracatta "deniz yolu" tercihi değişmedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet