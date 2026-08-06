Bakan Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüştüklerini belirterek, "Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımları, ticaret görüşmelerindeki beklentilerimizi ifade ettik." bilgisini verdi.

Ticaret Bakanı Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Greer ile çevrim içi görüştü Bakan Bolat, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile görüştüklerini belirterek, "Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımları, ticaret görüşmelerindeki beklentilerimizi ifade ettik." bilgisini verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, Greer ile çevrim içi görüşme yaptıklarını bildirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke arasında ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini ele aldıklarını aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımları, devam eden ticaret görüşmelerindeki beklentilerimizi ifade ettik. Ekonomik ortaklığımızı, karşılıklı fayda ilkesi çerçevesinde ilerletmek için birlikte çalışmaya devam edeceğiz."