THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi
Türk Hava Yollarının (THY), Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.
İstanbul
Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle "TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul" seferleri yapılmayacak.
Böylece THY'nin yarın icra edeceği tüm seferler karşılıklı iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.