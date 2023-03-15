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Ekonomi

THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi

Türk Hava Yollarının (THY), Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.

Kenan Irtak  | 15.03.2023 - Güncelleme : 15.03.2023
THY'nin Yunanistan'a yarın yapacağı tüm uçuşlar iptal edildi

İstanbul

Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle "TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul" seferleri yapılmayacak.

Böylece THY'nin yarın icra edeceği tüm seferler karşılıklı iptal edildi.

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