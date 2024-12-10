Dolar
34.85
Euro
36.70
Altın
2,673.62
ETH/USDT
3,700.00
BTC/USDT
97,610.00
BIST 100
10,144.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu”nun ilk toplantısı düzenleniyor Fenerbahçe Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao ile oynayacakları maçın son hazırlıklarını kulüp tesislerinde gerçekleştiriyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Filistin Direnişinde Hanzala" isimli sergiyi gezdi
logo
Ekonomi

THY'nin yolcu sayısı ocak-kasım döneminde 78 milyonun üzerine çıktı

Türk Hava Yollarının (THY), toplam yolcu sayısı ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 artarak 78,7 milyona ulaştı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.12.2024 - Güncelleme : 10.12.2024
THY'nin yolcu sayısı ocak-kasım döneminde 78 milyonun üzerine çıktı

İstanbul

THY, Kasım 2024'e ilişkin trafik sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımladı.

Buna göre, Ocak-Kasım 2023 döneminde 77,3 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2024'ün aynı döneminde yüzde 1,9 artarak 78,7 milyon olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım 2023 döneminde 27,2 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 5,9 artışla 28,8 milyon oldu.

Yolcu doluluk oranı yılın 11 ayında 0,5 puan azalarak yüzde 82,3 olarak kaydedildi. Yurt dışı yolcu doluluğu yüzde 81,9 seviyesinde gerçekleşirken, yurt içi yolcu doluluğu yüzde 86,5 oldu.

Toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), Ocak-Kasım 2023'te 215,1 milyarken, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,2 yükselerek 232,8 milyar olarak gerçekleşti.

Ocak-Kasım 2023'te 1,5 milyon ton olan taşınan kargo ve posta hacmi, bu yılın aynı döneminde yüzde 22,1 artarak 1,8 milyon tona ulaştı. Bu yılın kasım ayı sonunda filodaki uçak sayısı 489 oldu.

Yolcu sayısı kasımda 6,5 milyona ulaştı

Kasım 2023 döneminde 6 milyon olan toplam yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,3 artarak 6,5 milyon olarak gerçekleşti.

Geçen yıl kasımda 2,2 milyon olan dıştan dışa transfer yolcu sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 4,3 artarak 2,3 milyona ulaştı.

Şirketin, yolcu doluluk oranı kasımda, 2023'ün aynı dönemine göre 1,5 puan artarak yüzde 81,9 olarak gerçekleşti. Aynı dönemde yurt dışı doluluk oranı yüzde 81,7, yurt içi doluluk oranı yüzde 83,5 oldu.

Kasım 2023'te 18,2 milyar olan toplam arz edilen koltuk kilometre (AKK), bu yılın aynı ayında yüzde 10,7 artarak 20,2 milyara ulaştı.

Taşınan kargo posta miktarı, geçen yıl kasımda 154,1 bin tonken, 2024 Kasım'da yüzde 7,9 artarak 166,2 bin ton olarak kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısı
Şehitlerimizi son yolculuğuna uğurluyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Beşiktaş'ta 2016 yılındaki terör saldırısında şehit olanlar anıldı
Esed rejiminin devrilmesinin ardından Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Benzer haberler

Hava yolu sektörü gelirlerinin 2025'te ilk defa 1 trilyon doları aşması bekleniyor

Hava yolu sektörü gelirlerinin 2025'te ilk defa 1 trilyon doları aşması bekleniyor

THY'nin yolcu sayısı ocak-kasım döneminde 78 milyonun üzerine çıktı

Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten yolcunun düşmesi araç kamerasında

Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten düşen yolcu yaralandı

Fırlayan rögar kapağının kapısını kırdığı metrobüsten düşen yolcu yaralandı
THY'nin Beyrut seferleri yeniden başladı

THY'nin Beyrut seferleri yeniden başladı
Uçakta doğup kabin memuru olan kişinin hikayesi THY filminde anlatıldı

Uçakta doğup kabin memuru olan kişinin hikayesi THY filminde anlatıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet