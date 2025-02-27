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Ekonomi

THY'nin Mauritius seferleri tropikal fırtına nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları (THY) Afrika'nın güneydoğusundaki ada ülkesi Mauritius'ta beklenen tropikal fırtına nedeniyle bugün ve yarın yapılacak bazı seferleri iptal etti.

Gökhan Yılmaz  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
THY'nin Mauritius seferleri tropikal fırtına nedeniyle iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün planlanan TK160 İstanbul-Mauritius-Antananarivo, TK161 Antananarivo-Mauritius-İstanbul seferleri beklenen tropikal fırtına nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.

THY'nin yarınki TK176 İstanbul-Mauritius seferi de iptal edildi.

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