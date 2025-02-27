THY'nin Mauritius seferleri tropikal fırtına nedeniyle iptal edildi
Türk Hava Yolları (THY) Afrika'nın güneydoğusundaki ada ülkesi Mauritius'ta beklenen tropikal fırtına nedeniyle bugün ve yarın yapılacak bazı seferleri iptal etti.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, bugün planlanan TK160 İstanbul-Mauritius-Antananarivo, TK161 Antananarivo-Mauritius-İstanbul seferleri beklenen tropikal fırtına nedeniyle gerçekleştirilmeyecek.
THY'nin yarınki TK176 İstanbul-Mauritius seferi de iptal edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.