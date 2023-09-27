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Ekonomi

THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi

Türk Hava Yolları'nın (THY) bazı seferleri, 29 Eylül'de İtalya genelinde yapılacak grev nedeniyle karşılıklı iptal edildi.

Kenan Irtak  | 27.09.2023 - Güncelleme : 27.09.2023
THY'nin bazı seferleri İtalya'da yapılacak grev nedeniyle iptal edildi

İstanbul

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarınki TK 1877 İstanbul-Milano seferi ile 29 Eylül'deki TK 1878 Milano-İstanbul, TK 1873 İstanbul-Milano ve TK 1874 Milano-İstanbul uçuşlarının İtalya'daki grevden dolayı yapılamayacağını duyurdu.

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