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Ekonomi

THY'den, öğrencilerin 19 Mayıs'ta alacakları yurt içi biletlere indirim

Türk Hava Yolları (THY), 1 Haziran ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki yurt içi uçuşları için 19 Mayıs'ta bilet alacak öğrencilere yüzde 50 indirim imkanı tanınacağını duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
THY'den, öğrencilerin 19 Mayıs'ta alacakları yurt içi biletlere indirim

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından kampanyayla ilgili yapılan paylaşımda, "THY ayrıcalıklarıyla öğrenciler biletlerini 19 Mayıs’ta alıyor, 1 Haziran-31 Aralık 2023 tarihlerinde yurt içine yüzde 50 indirimli uçuyor." ifadeleri kullanıldı.

Kampanyayla ilgili detaylı bilgiler, THY'nin internet sitesinde yer alıyor.

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