Euro
9.07
Dolar
7.63
BIST 100
1,557.25
Altın
1,715.21
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

THY: Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor

THY uçaklarında kullanılmaya başlanan HEPA filtreler sayesinde kabin içinde hastane standartlarında korunma sağlandığı bildirildi.

Abidin Mutlu Bozdağ   | 10.03.2021
THY: Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor

Istanbul

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, hastane standartlarındaki HEPA filtrelerin kabin içindeki hava partiküllerini yüzde 99 arındırdığı belirtildi.

Açıklamada, "Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor. HEPA filtrelerin her 3 dakikada bir kabin havasını yenilediği ve arındırdığı seyahatlerinizi güvenle gerçekleştirebilirsiniz." ifadesi kullanıldı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadelede yerli aşı çalışmaları ve aşılama programı hızla sürüyor
İngiltere kaynaklı mutasyon Paris'te hızla yayılıyor
Japonya'da Kovid-19'un 'daha önce görülmemiş' yeni bir türü tespit edildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
İzmir'de Kovid-19 ile mücadelede yeni kararlar alındı

Benzer haberler

THY: Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor

THY: Uçaklarımızdaki HEPA filtreler hastane standartlarında koruma sağlıyor

THY, 657 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

THY ve İstanbul Havalimanı dünyadaki liderliğini sürdürdü

THY 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

THY 554 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü
THY mart ayı uçuş planını güncelledi

THY mart ayı uçuş planını güncelledi
THY, günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü

THY, günlük ortalama 608 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü