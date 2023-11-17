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Ekonomi

THY olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak 40 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin iptal edildiğini duyurdu.

Gökhan Yılmaz  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
THY olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak 40 seferini iptal etti

İstanbul

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." denildi.

Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.

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