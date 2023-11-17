THY olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılacak 40 seferini iptal etti
Türk Hava Yolları (THY) yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 seferin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "Yarın İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Meteorolojik Acil Durum Komitesi kararı uyarınca toplam 40 seferimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir." denildi.
Açıklamada, yolcuların THY'nin internet sitesi üzerindeki "uçuş durumu sorgulama" bölümünden seferlerini kontrol etmeleri uyarısında bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.