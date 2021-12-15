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Ekonomi

THY, İtalya'daki grev nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İtalya’da hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının grevi nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İzzet Taşkıran   | 15.12.2021
THY, İtalya'daki grev nedeniyle yarın bazı seferlerini iptal etti

İstanbul

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yarın İtalya’da hava trafik kontrolörleri ve havalimanı çalışanlarının da katılacağı bir grev yapılması bekleniyor.

Grevin 24 saat sürmesi öngörüldüğünden THY'nin bu ülkeye yapacağı bazı seferler iptal edildi. Diğer seferlerde de gecikmelerin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda, yarın "TK 1861-1862 İstanbul-Roma-İstanbul", "TK 1873-1874 İstanbul-Milano-İstanbul" ile "AnadoluJet TK 7794-7795 Sabiha Gökçen-Milano-Sabiha Gökçen" seferleri yapılamayacak.

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