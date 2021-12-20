Dolar
17.73
Euro
19.99
Altın
1,798.11
ETH/USDT
3,791.30
BTC/USDT
45,743.00
BIST 100
2,066.76
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenliyor
logo
Ekonomi

THY, Gürcistan'da 'en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi' ödülünü aldı

Türk Hava Yolları (THY), Gürcistan'da, 2021 yılında "en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi" ödülüne layık görüldü.

Davit Kachkachishvili   | 20.12.2021
THY, Gürcistan'da 'en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi' ödülünü aldı

Tiflis

"Welcome To Georgia" ismiyle düzenlenen turizm ödülleri töreninin yedincisi, başkent Tiflis'te düzenlendi.

Gürcistan'da faaliyet gösteren Rustavi 2 televizyon kanalı, töreni canlı yayımladı.

Programda bir konuşma yapan Gürcistan Havalimanları İdaresi Müdürü Tamar Archvadze, Gürcistan'da 2021 yılda en fazla yolcu taşıyan şirketin Türk Hava Yolları olduğunu belirtti.

Archvadze, programa katılan THY Gürcistan Müdürü Şerafettin Ekici'ye "en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi" ödülünü takdim etti.

Ekici ise yaptığı teşekkür konuşmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'de belli zorlukların yaşandığını ama buna rağmen THY olarak başarılı bir şekilde uçuşları gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurguladı.

THY olarak her zaman yolculara kaliteli hizmet sunmaya ve onları gidecekleri yere ulaştırmaya devam edeceklerini kaydeden Ekici, programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu ödülü THY Gürcistan ekibine armağan ettiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hollanda, Omicron varyantı nedeniyle ek önlemler aldı
Fransa'da 6 çocuğa yanlış Kovid-19 aşısı uygulandı
Kovid-19'u belirtisiz geçiren çocuklarda MIS-C şüphesi
Trakya illeri Kovid-19 vaka yoğunluğunda en çok artan 10 il arasında
Brüksel'de binlerce kişi bir kez daha Kovid-19 tedbirlerini protesto etti

Benzer haberler

THY, Gürcistan'da 'en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi' ödülünü aldı

THY, Gürcistan'da 'en fazla yolcu taşıyan hava yolu şirketi' ödülünü aldı

THY, İtalya'daki grev nedeniyle bazı seferlerini iptal etti

NATO: Rusya'ya karşı teyakkuzda kalma ihtiyacı konusunda Gürcistan'la hemfikiriz

Avrupa'nın ödül avcısı Troya Müzesi kısa tanıtım videosuyla da ipi göğüsledi

Avrupa'nın ödül avcısı Troya Müzesi kısa tanıtım videosuyla da ipi göğüsledi
THY Global Traveler okuyucularınca 3 ödüle layık görüldü

THY Global Traveler okuyucularınca 3 ödüle layık görüldü
Ukrayna'nın uydusu Sich-2-30'un uzay yolculuğu, Turkish Cargo ile başladı

Ukrayna'nın uydusu Sich-2-30'un uzay yolculuğu, Turkish Cargo ile başladı