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Ekonomi

THY, Garanti BBVA ile yollarının ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, bazı yayın organlarında yer alan, "Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor" haberlerinin asılsız olduğunu ifade etti.

Elif Küçük   | 20.01.2020
THY, Garanti BBVA ile yollarının ayrıldığına dair çıkan haberleri yalanladı

Istanbul

Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: 

"Bazı yayın organlarında yer alan, 'Türk Hava Yolları, Miles&Smiles programında uzun süredir iş birliği yapmakta olduğu Garanti BBVA ile yollarını ayırıyor' haberlerinin asılsız olduğunu, Garanti BBVA ile mevcut iş birliğine aynen devam ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

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