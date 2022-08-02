Dolar
17.95
Euro
18.38
Altın
1,774.94
ETH/USDT
1,574.90
BTC/USDT
22,744.00
BIST 100
2,654.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

Türk Hava Yolları (THY) Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.

Gökhan Yılmaz   | 02.08.2022
THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

İstanbul

THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Fransa ve Ruanda'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'daki çiftçiler arpa ve buğday tarlalarında yoğun hasat mesaisinde
Ukrayna'dan yola çıkan mısır yüklü geminin gece yarısı İstanbul'a demirlemesi bekleniyor
Eskişehir'de tramvay merkezindeki trafoda yangın çıktı, ulaşım 3 saat aksadı
İHH arama kurtarma ekipleri zorlu eğitimlerle göreve hazırlanıyor
Türk Devletleri Teşkilatı 1. İnsan Kaynakları Toplantısı İstanbul'da yapıldı

Benzer haberler

THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu

THY'den iç hat uçuşlarında avantajlı erken bilet kampanyası

Fransa, Ukrayna'dan yola çıkan tahıl yüklü gemi için Türkiye’nin seferberliğinden memnun

THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru

THY'den yüzde 88 doluluk ile yeni yolcu rekoru
THY iklim değişikliğiyle mücadele için "Co2mission" programını hayata geçirdi

THY iklim değişikliğiyle mücadele için "Co2mission" programını hayata geçirdi
Fransa '1959’dan bu yana en kurak temmuzu' yaşadı

Fransa '1959’dan bu yana en kurak temmuzu' yaşadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet