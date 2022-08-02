THY, Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 tedbirlerinin kaldırıldığını duyurdu
Türk Hava Yolları (THY) Fransa ve Ruanda'ya girişte uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu.
İstanbul
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, bu ülkelere yapılacak seyahatlerde tüm Kovid-19 kısıtlamalarının kaldırıldığı belirtilerek, "Fransa ve Ruanda'da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkelere girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler." ifadelerine yer verildi.