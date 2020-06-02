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Ekonomi

THY 18 Haziran'dan itibaren 6 ülkeden direkt uçuşlara başlıyor

THY'nin 18 Haziran'dan itibaren Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

İzzet Taşkıran   | 02.06.2020
THY 18 Haziran'dan itibaren 6 ülkeden direkt uçuşlara başlıyor

İstanbul

THY'nin 18 Haziran'dan itibaren Avrupa’da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceği bildirildi.

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