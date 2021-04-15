Euro
9.66
Dolar
8.05
BIST 100
1,410.25
Altın
1,747.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Ramazan 2021

THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı: Milletimizden gönül rahatlığıyla yapacakları bağışları bekliyoruz

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, ramazanda milletin gönül rahatlığıyla yapacağı bağışları beklediklerini belirterek, "Bağışlar, kurum ihtiyaçları ve havacılığın Türk gençlerine tanıtılıp sevdirilmesinde kullanılacak." dedi.

Arife Yıldız Ünal   | 15.04.2021
THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı: Milletimizden gönül rahatlığıyla yapacakları bağışları bekliyoruz

Ankara

Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, AA muhabirine, Türkiye'ye ve dünyaya huzurlu, bereketli ramazan geçirmeleri dileğinde bulundu.

Ramazanın bereket, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Aşcı, oruç tutarak bedenlerin zekatının verildiği bu ayda muhtaç insanlara da yardımların yapıldığını söyledi.

Aşcı, zekatın her dönem verildiğini ancak fitrenin sadece ramazana mahsus olduğunu anımsatarak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından minimum fitre miktarının 28 lira olarak belirlediğini kaydetti.

THK'nin kanunların verdiği yetkiyle fitre ve zekat bağışlarını alabilecek kurumlar arasında yer aldığına dikkati çeken Aşcı, "Bu yetkimize istinaden 96 yıldır, milletimizin gönlünden kopmuş bağışlarla ayakta duruyoruz." diye konuştu.

Kurumun adının geçmişte bazı yolsuzluk olaylarına karıştığını anımsatan Aşcı, yaklaşık 1,5 yıldır Kayyum Heyeti olarak yönetiminde bulunduklarını ve THK'nin imajını düzeltmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.

Aşcı, kamu yararına faaliyetlerini yürüten kurumun borçlarının 2 yıl ertelemeli, yüzde 7 faizle yeniden yapılandırıldığı bilgisini vererek, "Para harcamadan hizmet yapmak mümkün değil, hizmetlerin yapılması için de en önemli kaynaklardan birinin milletimizin bize bağışladığı fitre ve zekat gelirleridir." diye konuştu.

THK'nin en büyük hedef kitlesi olan okulların, salgın dolayısıyla kapalı olması nedeniyle bu hedef kitleye ulaşmanın zor olduğuna işaret eden Aşcı, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarından gerekli izinler alınarak, okul yönetimlerine, ticaret odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları ile muhtarlıklara bağış zarflarının bırakıldığını bildirdi.

Aşcı, vatandaşların söz konusu yerlere bırakılan zarflara bağışlarını yapabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin gönül rahatlığıyla yapacağı bağışları bekliyoruz. Vatandaşlarımız bağışların boşa gittiğini düşünmesinler. Bağışlar, kurum ihtiyaçları ve havacılığın Türk gençlerine tanıtılıp sevdirilmesinde kullanılacak. Seri numarası verilen bağış zarfları, heyet huzurunda açılacak. Ayrıca vatandaşlarımız 3919'a kısa mesajla fitrelerini gönderebilecek. Her SMS karşılığında kurumumuza 28 lira bağış gelecek."

Vatandaşların bağışlarını ulaştırabilmeleri için heyetlerin oluşturulduğunu vurgulayan Aşcı, fitre ve zekatların TR23 0001 0017 8000 0020 0858 88 numaralı hesaba da gönderilebileceğini aktardı.

​​​​​​​Aşcı, bağışların kurumlar vergisi matrahından düşürülebildiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır
Kovid-19'la mücadelede haziran sonu hedefi 40 yaş üstündekilerin tamamının aşılanması
Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde 825 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı

Benzer haberler

THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı: Milletimizden gönül rahatlığıyla yapacakları bağışları bekliyoruz

THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı: Milletimizden gönül rahatlığıyla yapacakları bağışları bekliyoruz

Türk hayırseverler 700 Nijeryalıyı iftarda buluşturuyor

İHH ramazanda Suriye'deki mazlumların yüzünü güldürecek

Doğu Anadolu'da sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Tandır ketesi

Doğu Anadolu'da sahur sofralarının vazgeçilmez lezzeti: Tandır ketesi
Aynı cadde üzerinde 1 dakika arayla iftar yapıyorlar

Aynı cadde üzerinde 1 dakika arayla iftar yapıyorlar
İstanbul iftar saatine sakin girdi

İstanbul iftar saatine sakin girdi