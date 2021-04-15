THK Kayyum Heyeti Başkanı Aşcı: Milletimizden gönül rahatlığıyla yapacakları bağışları bekliyoruz
Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, ramazanda milletin gönül rahatlığıyla yapacağı bağışları beklediklerini belirterek, "Bağışlar, kurum ihtiyaçları ve havacılığın Türk gençlerine tanıtılıp sevdirilmesinde kullanılacak." dedi.
Ankara
Türk Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşcı, AA muhabirine, Türkiye'ye ve dünyaya huzurlu, bereketli ramazan geçirmeleri dileğinde bulundu.
Ramazanın bereket, yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu ifade eden Aşcı, oruç tutarak bedenlerin zekatının verildiği bu ayda muhtaç insanlara da yardımların yapıldığını söyledi.
Aşcı, zekatın her dönem verildiğini ancak fitrenin sadece ramazana mahsus olduğunu anımsatarak, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından minimum fitre miktarının 28 lira olarak belirlediğini kaydetti.
THK'nin kanunların verdiği yetkiyle fitre ve zekat bağışlarını alabilecek kurumlar arasında yer aldığına dikkati çeken Aşcı, "Bu yetkimize istinaden 96 yıldır, milletimizin gönlünden kopmuş bağışlarla ayakta duruyoruz." diye konuştu.
Kurumun adının geçmişte bazı yolsuzluk olaylarına karıştığını anımsatan Aşcı, yaklaşık 1,5 yıldır Kayyum Heyeti olarak yönetiminde bulunduklarını ve THK'nin imajını düzeltmek için çalışmalar yaptıklarını anlattı.
Aşcı, kamu yararına faaliyetlerini yürüten kurumun borçlarının 2 yıl ertelemeli, yüzde 7 faizle yeniden yapılandırıldığı bilgisini vererek, "Para harcamadan hizmet yapmak mümkün değil, hizmetlerin yapılması için de en önemli kaynaklardan birinin milletimizin bize bağışladığı fitre ve zekat gelirleridir." diye konuştu.
THK'nin en büyük hedef kitlesi olan okulların, salgın dolayısıyla kapalı olması nedeniyle bu hedef kitleye ulaşmanın zor olduğuna işaret eden Aşcı, Milli Eğitim ve İçişleri bakanlıklarından gerekli izinler alınarak, okul yönetimlerine, ticaret odaları, sendikalar, sivil toplum kuruluşları ve meslek kuruluşları ile muhtarlıklara bağış zarflarının bırakıldığını bildirdi.
Aşcı, vatandaşların söz konusu yerlere bırakılan zarflara bağışlarını yapabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Milletimizin gönül rahatlığıyla yapacağı bağışları bekliyoruz. Vatandaşlarımız bağışların boşa gittiğini düşünmesinler. Bağışlar, kurum ihtiyaçları ve havacılığın Türk gençlerine tanıtılıp sevdirilmesinde kullanılacak. Seri numarası verilen bağış zarfları, heyet huzurunda açılacak. Ayrıca vatandaşlarımız 3919'a kısa mesajla fitrelerini gönderebilecek. Her SMS karşılığında kurumumuza 28 lira bağış gelecek."
Vatandaşların bağışlarını ulaştırabilmeleri için heyetlerin oluşturulduğunu vurgulayan Aşcı, fitre ve zekatların TR23 0001 0017 8000 0020 0858 88 numaralı hesaba da gönderilebileceğini aktardı.
Aşcı, bağışların kurumlar vergisi matrahından düşürülebildiğini de sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.