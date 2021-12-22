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Ekonomi

TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

TESK Genel Başkanı Palandöken, gıda ve akaryakıt gibi birçok alanda döviz kurlarını bahane ederek hızlı bir şekilde zam yapanların aynı şekilde indirim yapmaları gerektiğini bildirdi.

Enes Duran   | 22.12.2021
TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

Ankara

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, piyasalara güvenin artması için tüm ürün gruplarında indirime gidilmesi gerektiğini belirtti.

Gıda başta olmak üzere son birkaç ayda gelen zamların birçoğunun usulsüz ve döviz bahanesiyle yapıldığını kaydeden Palandöken, kurlardaki düşüşün fiyatlara yansımadığına dikkati çekti. Palandöken, "Gıda, akaryakıt gibi birçok ürün grubunda döviz kurlarını bahane ederek jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı. Şimdi samimiyetlerine inanmak için indirim bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı

TESK Başkanı Palandöken: Jet hızıyla zam yapanlar aynı hızda indirim yapmalı