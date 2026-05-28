Tescillenen "Balyumru" ve "Bolyumru" salepleriyle verim 4 kata kadar artacak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tescilli ilk yerli salep çeşitleri “Balyumru” ve “Bolyumru” ile salebin doğadan koparılmadan tarlalarda üretileceğini, doğal türler korunurken verimin 4 kata kadar artacağını belirtti.