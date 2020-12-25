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Ekonomi

Tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri kısmi işletme izin belgelerinin süresi 1 yıl uzatıldı

İşletme izni belgesi almamış tesislerin liman başkanlığı nezdinde yürüttüğü iş ve işlemler için alınacak hizmet bedelleri de 1 Temmuz 2021'e kadar ötelendi.

Erhan Cihan Ünal   | 25.12.2020
Tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri kısmi işletme izin belgelerinin süresi 1 yıl uzatıldı

Ankara

Tersane, tekne imal yeri ve çekek yeri kısmi işletme izni belgelerinin süresi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkileri göz önünde bulundurularak bir yıl uzatıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından hazırlanan Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, işletme izni belgesi almış tesisler 5 yıllık belge süresi içinde en az bir kere denetlenecek ve bunların belgeleri liman başkanlığınca vize edilecek.

Yalova ve Tuzla'daki tersaneler bölgesinde halihazırda faal ve belgelendirilmiş tesislerin devirleri sonrası, devralan firmanın faaliyetine aralıksız/en az kesintiyle devam edebilmesi için, devredilen tesisin temel olarak iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, deniz güvenliği, çevre, can, mal emniyeti, iş sağlığı ve güvenliği konularında taahhüt alınarak, faaliyetin sürekliliği sağlanacak.

Denetimlerde uygunsuzluk veya eksiklik tespit edilmesi halinde bunların giderilmesi için işletmeye 6 aya kadar süre verilecek. Bu süre önceden ilave bir yaptırım olmadan bir seneye kadar uzatılabiliyordu.

Hem tesisler hem de idare açısından Kovid-19 salgınının direkt ve dolaylı etkileri göz önünde bulundurularak ve bu etkileri en aza indirebilmek amacıyla anılan yönetmelik kapsamında düzenlenmiş mevcut işletme ve kısmi işletme izni belgelerinin süresi 1 yıl uzatıldı.

Özellikle durgun geçen turizm sezonu sonrası turizm bölgelerindeki tesislerin fazlalığı ve gemilerin ötelenen sertifikasyon süreleri nedeniyle tersaneleri kullanımındaki azalmalar dikkate alınarak, tesisler üzerindeki ilave ücretlerin azaltılması amacıyla da adım atıldı.

Bu kapsamda, işletme izni belgesi almamış tesislerin liman başkanlığı nezdinde yürüttüğü iş ve işlemler için alınacak hizmet bedelleri 1 Temmuz 2021'e kadar ötelendi.

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