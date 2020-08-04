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Ekonomi

Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri izledi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 04.08.2020
Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv endüstrisi yaptı

Istanbul

Otomotiv endüstrisi, geçen ay 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi temmuz ayında 2 milyar 201 milyon 411 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini, 1 milyar 812 milyon 845 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1 milyar 582 milyon 528 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.

Temmuz ayında en fazla ihracat artışı yüzde 59,5 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 76,6'sını gerçekleştiren sanayi grubunda yüzde 8,2'lik azalışla 11 milyar 495 milyon 132 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde, toplam ihracatın yüzde 13,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,1 yükselişle 1 milyar 960 milyon 372 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 2,5 pay alan madencilik grubunda yüzde 1,7 azalışla 372 milyon 759 bin dolarlık ihracat yapıldı.

En çok ihracat Almanya'ya gerçekleşti

En çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 458 milyon dolar ile Almanya, 963,4 milyon dolar ile İngiltere ve 941,5 milyon dolar ile ABD oldu. İlk 10 ülkenin ihracattaki payı yüzde 48,9 olurken, ilk 20 ülkede bu pay yüzde 67’ye yükseldi.Aralarında ABD, Almanya, İtalya ve Hollanda’nın da yer aldığı 19 ülkeye her sektör ihracat gerçekleştirmeyi başardı. En büyük pazar olan Avrupa Birliği’nin ihracattaki payı 6,23 milyar dolarlık bir hacim ile yüzde 41,5 seviyesine düştü.

İllerin ihracatına bakıldığında, temmuz ayında 47 il ihracatını artırdı. En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il sırasıyla; 6 milyar 28 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 155 milyon dolarla Bursa ve 942 milyon dolarla Kocaeli oldu. En dikkat çekici artışlar ise; yüzde 1231 artışla 62 milyon dolar ihracata imza atan Yalova, yüzde 538 artışla 27 milyon dolara ulaşan Kastamonu ve yüzde 258 artışla 5 milyon dolar ihracat yapan Gümüşhane’de yaşandı. Rize’de Madencilik sektörü ihracatını 80 kat artırırken, Mardin’de Makine sektörü ihracatını 7 katına çıkarttı. Trabzon’da Makine sektörünün ihracatını yüzde 273 artırdığı görüldü.

Ay boyunca 176 ülkeye toplam 4 milyar 399 milyon TL tutarında ihracat gerçekleştirildi. 6 bin 804 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti.

Miktar bazında ihracat ise temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,2 artışla 13 milyon ton olarak gerçekleşti. Son olarak, temmuz ayında avro/dolar paritesinin pozitif etkisi 106 milyon 182 bin dolar oldu.



TİM verilerine göre, 2019 -2020 temmuz ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 31 TEMMUZSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20192020Değişim ('20/'19)Pay(20) (%)2018 - 20192019 - 2020Değişim ('20/'19)Pay(20) (%)
I. TARIM1.797.3191.960.3729,113,122.690.48723.872.7235,214,3
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.088.8441.228.23312,88,214.834.22716.108.7068,69,7
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 546.256590.5028,13,96.713.6347.060.8765,24,2
Yaş Meyve ve Sebze 131.696186.16941,41,22.143.5122.528.37718,01,5
Meyve Sebze Mamulleri 130.147124.262-4,50,81.527.8941.597.3954,51,0
Kuru Meyve ve Mamulleri 83.02190.2748,70,61.432.8771.384.277-3,40,8
Fındık ve Mamulleri 112.535137.04821,80,91.605.5882.276.74241,81,4
Zeytin ve Zeytinyağı 17.13219.10511,50,1313.874268.046-14,60,2
Tütün 63.09674.77418,50,5998.106893.261-10,50,5
Süs Bitkileri ve Mam.4.9606.09923,00,098.74199.7311,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER212.233219.7403,51,52.576.1562.354.424-8,61,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller212.233219.7403,51,52.576.1562.354.424-8,61,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ496.242512.3983,33,45.280.1045.409.5932,53,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri496.242512.3983,33,45.280.1045.409.5932,53,2
II. SANAYİ12.515.37511.495.132-8,276,6138.298.689125.057.014-9,675,1
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER1.050.4211.033.513-1,66,912.210.51610.872.392-11,06,5
Tekstil ve Hammaddeleri662.269656.049-0,94,48.151.6557.013.532-14,04,2
Deri ve Deri Mamulleri 165.835128.379-22,60,91.678.6421.426.801-15,00,9
Halı 222.317249.08512,01,72.380.2182.432.0592,21,5
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.730.1351.582.528-8,510,519.220.91219.015.517-1,111,4
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.730.1351.582.528-8,510,519.220.91219.015.517-1,111,4
C. SANAYİ MAMULLERİ9.734.8198.879.091-8,859,1106.867.26195.169.105-10,957,1
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 1.671.6991.812.8458,412,117.618.10516.093.489-8,79,7
Otomotiv Endüstrisi2.900.1382.201.411-24,114,730.583.33725.365.932-17,115,2
Gemi ve Yat88.616141.33359,50,9927.7711.104.33819,00,7
Elektrik Elektronik947.242987.9314,36,611.280.55710.614.627-5,96,4
Makine ve Aksamları682.396668.268-2,14,57.709.3697.378.331-4,34,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 709.203755.1296,55,08.117.2367.854.511-3,24,7
Çelik1.239.2001.047.755-15,47,015.571.36512.444.834-20,17,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri315.493351.64611,52,33.280.1553.533.8407,72,1
Mücevher507.955346.644-31,82,34.634.5103.900.827-15,82,3
Savunma ve Havacılık Sanayii233.957139.792-40,20,92.433.6102.301.449-5,41,4
İklimlendirme Sanayii426.254416.814-2,22,84.590.3124.473.928-2,52,7
Diğer Sanayi Ürünleri12.6649.523-24,80,1120.936102.999-14,80,1
III. MADENCİLİK379.043372.759-1,72,54.384.1564.025.989-8,22,4
Madencilik Ürünleri379.043372.759-1,72,54.384.1564.025.989-8,22,4
T O P L A M (TİM*)14.691.73713.828.263-5,992,1165.373.332152.955.726-7,591,8
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı1.240.2681.183.626-4,67,915.459.39013.613.363-11,98,2
GENEL İHRACAT TOPLAMI15.932.00515.011.889-5,8100,0180.832.722166.569.089-7,9100,0

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