Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olacak
Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.
Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.
Avrupa'da limit genellikle 50 avro
Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.
ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.