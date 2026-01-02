Dolar
43.04
Euro
50.50
Altın
4,369.68
ETH/USDT
3,045.00
BTC/USDT
89,171.00
BIST 100
11,460.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olacak

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden hiçbir temas gerektirmeden ödeme yapmaya imkan sağlayan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 1500 liradan 2 bin 500 liraya çıkarıldı.

Mahmut Çil  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olacak

İstanbul

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bankalara gönderilen yazıda, 1 Temmuz 2024'te 1500 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limitinin, 1,5 yıl sonra güncellendiği ifade edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şifresiz işlem limitinin, 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olarak uygulanacağı bildirildi.

Avrupa'da limit genellikle 50 avro

Temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti dünyanın birçok yerinde uygulanıyor. Dünya örneklerine bakıldığında, bu limitin İngiltere'de 100 sterlin, Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Yunanistan ve Almanya'da 50 avro olduğu görülüyor.

ABD'de ise söz konusu limit için bir standart bulunmuyor ve bankalar limiti kendileri belirliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına yeniden başlandı
Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı
AFAD, bazı iller için çığ uyarısında bulundu
Altındağ'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuğun tedavisi sürüyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olacak

Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti 15 Ocak'tan itibaren 2 bin 500 lira olacak

TCMB'den "Kredi Kartı Kullanım Eğilimleri: Gelir Düzeyi ve Limitlerin Rolü" analizi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet