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Ekonomi

Tekirdağlı balıkçılar yeni yılda "hamsi" ve "istavrit" umuduyla denize açılacak

Bu sezon palamutla yüzü gülen Tekirdağlı balıkçılar, yeni yılda ağlarını "hamsi" ve "istavrit" umuduyla denize bırakacak.

Mesut Karaduman   | 01.01.2023
Tekirdağlı balıkçılar yeni yılda "hamsi" ve "istavrit" umuduyla denize açılacak Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Balıkçılar yeni umutlarla deniz açılmadan önce Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda ağlarını onardı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, balıkçıların eylül ayından bu yana bereketli bir sezon geçirdiğini söyledi.

Palamudun bu yıl beklenenden fazla olmasının balıkçıların yüzünü güldürdüğünü belirten Pehlivanoğlu, "Palamut son haftalarda yerini daha ufak balıklara bıraktı. Ocak ayıyla birlikte balıkçılar daha çok hamsi ve istavrit avcılığı yapacaklar. Hamsi, suların soğumasıyla daha lezzetli olacak. Balık arttıkça vatandaşlarımız da günlük taze balık yemeye devam edecek." dedi.

"Marmara'da umduğumuzu bulamazsak Karadeniz'e gideceğiz"

Balıkçı İdris Şeremet de bu yıl geçen yıla göre daha güzel bir av sezonu geçirdiklerini ifade etti.

Palamudun bu yıl çok olmasının küçük balıkları etkilediğini dile getiren Şeremet, şöyle konuştu:

"Palamut küçük balıkları yediği için ufak balıklar hamsi ve istavrit olmadı. Marmara'da şu an hamsi az, istavrit de fazla değil. Karadeniz'de hamsi güzel başladı. Hamsi orada bol olacak gibi. Bazı tekneler de buradan avlanmak için Karadeniz'e gitti. Yeni yılda Marmara'da umduğumuzu bulamazsak biz de avlanmak için Karadeniz'e gideceğiz. Havaların biraz daha soğumasıyla Marmara'da da hamsi olabilir."

Balıkçı Önder Dedeler de sezonun yarısına geldiklerini, yeni yılda yeni umutlarla avlanmaya devam edeceklerini söyledi.

Nisanda başlayacak av yasağına kadar ekmek mücadelesini sürdüreceklerini belirten Dedeler, "Balık neredeyse oraya gideceğiz. Palamut artık bitti. Daha ufak balıklar ağlara takılmaya başladı. Bundan sonra da güzel bir avcılık olursa sezonu güzel bir şekilde tamamlayacağız inşallah." dedi.

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