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Ekonomi

Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde yaşanan verim kayıpları tespit ediliyor

Tekirdağ'da aşırı sıcaklardan etkilenen ayçiçeği tarlalarında verim kayıplarının tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Mesut Karaduman  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Tekirdağ'da kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde yaşanan verim kayıpları tespit ediliyor

Tekirdağ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iklim değişikliğinin getirdiği abiyotik stres faktörlerinin bitkisel üretim üzerinde olumsuz etkileri devam ediyor.

Kentte ayçiçeği ekili alanlarında kuraklık nedeniyle oluşan verim kayıplarının tespit edilmesi amacıyla il ve ilçe müdürlüğü teknik personelleri saha çalışmalarını sürdürüyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü Ürün Masaları Birimi ve Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü uzmanları da verim kaybı tespit çalışmalarına katılıyor.

İl genelinde muhtarlıklar ve üreticilerden gelen başvurular ilçe müdürlüklerinde raporlanarak kuraklıktan etkilenen alanların hasat öncesi sahada kontrolleri yapılıyor.

Açıklamada, kuraklık etkisine ilişkin Namık Kemal Üniversitesi ve Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden ayrıntılı rapor talep edildiği, çalışmaların sonunda elde edilecek zarar kayıplarının valilik ve bakanlığa sunulacağı bilgisi de verildi.

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