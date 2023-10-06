Dolar
27.61
Euro
29.16
Altın
1,821.01
ETH/USDT
1,631.90
BTC/USDT
27,682.00
BIST 100
8,515.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MİT, terör örgütü PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi, Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Saraybosna’daki tarihi Gazi Hüsrevbey Camisi’nde hutbe irad ediyor
logo
Ekonomi

Tekirdağ'da çiftçiler damla sulamayla ürünlerinin verimini artırıyor

Tekirdağ'da çiftçiler devlet destekli damla sulama sistemiyle bir yandan ürünlerinin verimini arttırırken bir yandan da su tasarrufu sağlıyor.

Fırat Çakır  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Tekirdağ'da çiftçiler damla sulamayla ürünlerinin verimini artırıyor Fotoğraf: Fırat Çakır/AA

Tekirdağ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ceviz yetiştiriciliği yapan 70 yaşındaki Selahattin Milli, Tarım ve Orman Bakanlığının 2021 yılında sulama hibe desteğinden yararlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden destekler ve damla sulama sistemleri hakkında bilgi alan Milli, yararlandığı hibe desteğiyle 51 dönümlük içinde ceviz ağaçlarının bulunduğu arazisine damla sulama sistemi kurdu.

Milli, AA muhabirine, çiftçiler için damla sulama sisteminin son derece önemli olduğunu söyledi.

Son yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle suyun daha tasarruflu kullanılması gerektiğinin altını çizen Milli, bu nedenle tüm çiftçilerin sulama hibe desteklerinden yararlanması gerektiğini vurguladı.

Aldığı hibe desteğiyle bahçesine kurduğu damla sulama sisteminden çok memnun olduğunu ifade eden Milli, "Çiftçilerin damla sulama sistemine geçmesi şart. Şöyle söylemeliyim size suladıkça verim neredeyse ikiye katlanıyor. İkinci sondaj kuyusunu havuza bağladım ve 2,5 günde bir sulama yapılıyor. Bu şekilde hem su tasarrufu edilmiş oluyor hem de bitkinin zamanında ve yeterli miktarda su almasından dolayı verim artıyor." diye konuştu.

Milli, tüm çiftçilerin vahşi sulama yöntemlerinden vazgeçip, damla sulama sistemine geçmesi gerektiğini söyledi.

Çiftçi Mustafa Yıldız da hibe desteğinden yararlanarak bahçesine damla sulama sistemi kurduğunu belirtti.

Modern sulama sistemiyle su ve işçilik anlamında tasarruf sağladıklarını ifade eden Yıldız, "Kurduğumuz sistemle üründen aldığımız verim arttı. Komşularımıza ve çevremdekilere sulama hibe desteğinden yararlanmalarını tavsiye ediyorum." dedi.

"Hortumu alıp, bitkilerin dibine saatlerce su tutmanın mantığı yok"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elman Bahar da şebeke sularının bahçe sulamasında kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Sulamanın, bitkinin su ihtiyacını belirleyerek yapılması gerektiğini anlatan Bahar, "Şebeke suyu ile bahçe sulama kabul edilemez. Bitkinin bilinçsizce sulanması doğru değil. Bunun dışında mutlaka sulama yapacaksa insanımız, damla sulamayı kullanmak durumunda. Hortumu alıp, bitkilerin dibine saatlerce su tutmanın mantığı yok." diye konuştu.

Çiftçilere toprak altı damla sulama sistemlerinin ya da normal damla sulama sistemlerinin kullanılması tavsiyesinde bulunan Bahar, bahçelerde gereğinden fazla su harcanmaması için çaba sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Bahar, modern sulama istemlerinde zamanlayıcı ve otomasyonların kullanılması gerektiğini, çiftçilerin bu sayede daha ekonomik şekilde sulama yapılabileceğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ağrı'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığı: “(SİHA olayı) Söz konusu hadise, (PKK/YPG’ye karşı) operasyonu etkilememiştir
Bodrum'un ihtiyacını karşılayan barajlardan Mumcular'da su dip seviyeye düştü
MİT, PKK/KCK-YBŞ'nin sözde suikast birim sorumlusu İlyas Biro Eli'yi etkisiz hale getirdi
FETÖ firarisi eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı

Benzer haberler

Tekirdağ'da çiftçiler damla sulamayla ürünlerinin verimini artırıyor

Tekirdağ'da çiftçiler damla sulamayla ürünlerinin verimini artırıyor

Kadın voleybolcularla antrenmana çıkan down sendromlu Sıla'nın hayali gerçeğe dönüştü

Tekirdağ'da ağlara takılan lüfer tezgahlarda yerini aldı

Trakya'dan 9 ayda 1,5 milyar doları aşan ihracata imza atıldı

Trakya'dan 9 ayda 1,5 milyar doları aşan ihracata imza atıldı
Hakkarili çiftçi kazancıyla her yıl köyündeki 15 öğrenciye burs veriyor

Hakkarili çiftçi kazancıyla her yıl köyündeki 15 öğrenciye burs veriyor
Kurak ve sıcak hava ayçiçeğinde hem verimi hem kaliteyi düşürdü

Kurak ve sıcak hava ayçiçeğinde hem verimi hem kaliteyi düşürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet