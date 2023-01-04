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Ekonomi

Tekirdağ'da balıkçılar sis nedeniyle denize açılamayınca balık fiyatları arttı

Tekirdağ'da balıkçılar sis dolayısıyla 3 gündür denize açılamayınca, balık fiyatlarında artış yaşandı.

Mesut Karaduman   | 04.01.2023
Tekirdağ'da balıkçılar sis nedeniyle denize açılamayınca balık fiyatları arttı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kentteki tezgahlarda istavritin kilogramı 120, sarıkanat 150, levrek 160, uskumru 200, mezgit ise 150 liradan satılıyor.

Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, sis nedeniyle balıkçıların zorunlu paydosunun bugün sona ereceğini söyledi.

Balıkçıların 3 gündür sis yüzünden denize açılamadığını anlatan Pehlivanoğlu, "Görüş mesafesi çok azaldığı için balıkçılar açılamadı. Sisin dağılmasıyla yeniden avlanmaya başlayacaklar. Balıkçıların bir süre avlanamaması ve balığın az olması fiyatlara da yansıdı. Balıkçılar kıyıya bol balıkla dönerse fiyatlarda da düşüş olacaktır." dedi.

Balıkçı Hasan Erol da denizdeki hava şartlarının balık avını ve fiyatları etkilediğini dile getirdi.

Sisin etkisini azaltmasıyla balıkçıların nasibini aramak için tekrar denize ağ atacağını ifade eden Erol, "Balıkçıların açılamaması, balığın az olması fiyatları artırıyor. Hamsi ve çinekopta azalma var ama her zaman tezgahta taze balık bulunuyor." diye konuştu.

Sisin etkisini kaybetmesiyle balıkçıların bugün denize açılması bekleniyor.

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