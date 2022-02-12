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Ekonomi, Meslek Liseleri

Tekirdağ'da 4 meslek lisesi geçen yıl 6,5 milyon lira ciro yaptı

Tekirdağ'da mesleki ve teknik eğitim verilen 4 lise, "fabrika gibi" çalışarak geçen yıl 6 milyon 575 bin lira ciro yaptı.

Mesut Karaduman, Mehmet Akif Aldoğan   | 12.02.2022
Tekirdağ'da 4 meslek lisesi geçen yıl 6,5 milyon lira ciro yaptı Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Çerkezköy ilçesindeki Halit Narin, Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı ve Hacı Fahri Zümbül Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri ile Kızılpınar Belediyesi Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencileri, geçen yıl okullarının atölyeleri ve laboratuvarında öğretmenlerin gözetiminde üretim yaparak ülke ekonomisine katkı sağladı.

Öğrenciler, ürettikleri N95 maske makinesi, N95 maske, normal maske, önlük, dezenfektan, kolonya ve temizlik malzemesi, denge tahtası ve okul ofis mobilyalarının satışından gelir de elde etti.

"Fabrika gibi" çalışan okullarda öğrenciler bir yandan eğitimlerine devam ederken bir yandan mesleki tecrübe kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, AA muhabirine, hem okulların hem de öğrencilerin salgın sürecinde yoğun mesai harcayarak üretime devam ettiğini söyledi.

Öğrencilerin okullarda aldığı teorik eğitimi, atölyelerde çalışarak pratiğe dökme imkanı bulduğunu anlatan Gümüş, "Üreten mesleki eğitim, gelişen Türkiye' şiarıyla çıktığımız bu yolda 4 lise 6 milyon 575 bin lira ciro elde etti. Trakya'nın tedarikçi okulları olduk ve ihtiyaçları karşıladık." dedi.

Gümüş, öğrencilerin bu yıl daha fazla üretim yaparak ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağını kaydetti.

"Öğrencilerimiz geleceğe hazırlanıyor"

Çerkezköy Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Murat Kıroğlu da tekstil endüstrisi ve endüstriyel otomasyon alanında başarılı öğrenciler yetiştirmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Maske ve maske makinesi üreterek salgınla mücadeleye destek olmaya çalıştıklarını anlatan Kıroğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'de tekstil teknolojisi alanında tek Ar-Ge merkeziyiz. Ürünlerimizi ve Ar-Ge çalışmalarımızı akıllı tekstiller üzerine yürütüyoruz. Okul olarak geçen yıl yaklaşık 1 milyon 75 bin liralık ciromuz var. Bu hem öğrencilerimizi hem öğretmenlerimizi motive ediyor. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin yaptıkları faaliyetin karşılığını, emeklerini almış olmaları önemli. Bu çalışma özellikle öğrencilerimizi hayata, işletmeye hazırlama noktasında büyük bir avantaj. Eğitimle birlikte aldıkları ücretler onlara büyük bir kazanç sağlıyor."

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