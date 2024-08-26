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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 8 milyar 800 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 8 milyar 800 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 26.08.2024 - Güncelleme : 26.08.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 8 milyar 800 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 8 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.

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