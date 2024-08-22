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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 7 milyar 950 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 7 milyar 950 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 7 milyar 950 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 30 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 7 milyar 950 milyon liralık teklif geldi.

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