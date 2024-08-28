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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 6 milyar liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 6 milyar lira oldu.

Duygu Doğan  | 28.08.2024 - Güncelleme : 28.08.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 6 milyar liralık teklif geldi

Istanbul

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 49,99, ortalama faiz oranı yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye, 6 milyar liralık teklif geldi.

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