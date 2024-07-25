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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 39 milyar 354 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 39 milyar 354 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 39 milyar 354 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 150 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak ilan edildi.

İhaleye, 39 milyar 354 milyon liralık teklif geldi.

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