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Ekonomi

TCMB'nin TL depo alım ihalesine 3 milyar 766 milyon liralık teklif geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 3 milyar 766 milyon lira oldu.

Mahmut Çil  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
TCMB'nin TL depo alım ihalesine 3 milyar 766 milyon liralık teklif geldi

İstanbul

TCMB'nin bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,99, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı da yüzde 49,99 olarak ilan edildi.

İhaleye 3 milyar 766 milyon liralık teklif geldi.

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